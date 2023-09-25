遠傳5G遠距診療 增設心臟內科

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遠傳電信5G遠距診療服務再展新局，為偏鄉慢性病患者提供的連續式遠距診療照護應用，專科會診科別除了原先的新陳代謝科、眼科，將再擴增心臟內科，大幅提升糖尿病及慢性病患者就醫便利性。

遠傳副總經理高煥元表示，慢性病的醫療成本龐大，無論是醫療費用、投入時間對患者都是考驗，遠傳再度攜手國衛院，以遠傳5G資通訊技術串聯苗栗縣衛生局、為恭醫院醫療量能，增加心臟內科專科會診，提供更完善的偏鄉慢性病連續式遠距醫療照護應用。

國家衛生研究院於2021年起推動「苗栗5G遠距診療照護服務」，透過遠傳5G遠距診療平台，苗栗縣南庄鄉衛生所運用5G通訊，結合先進IoT醫療器材，由衛生所家醫科醫師與遠端的為恭醫院專科醫師共同會診，提升眼底鏡篩檢的可近性，可及早發現、進行治療；更結合糖尿病遠距衛教照護，由為恭醫院的糖尿病個管師解答日常控糖問題，協助病患進行血糖監測、用藥等自我照護技能。

苗栗縣南庄鄉的5G遠距專科醫療服務上線至今近兩年，有效提升糖尿病個案規律回診率，血糖量測持續追蹤率更高達9成以上。

基於5G遠距診療服務的成功經驗，這次遠傳攜手夥伴擴大增設「心血管疾病遠距會診」，透過動脈血管檢測儀、心臟超音波及心電圖等設備檢測，透過遠傳5G遠距診療平台傳輸高清影像與數據，提供遠端心臟專科醫師共同會診，讓南庄鄉的心臟疾病患者享有就近診療服務，省下往返就醫的路程，完善慢性病患者的醫療照護網。

遠傳自2020年於台東推出全台第一個遠距診療服務，至今已遍及12縣市、35鄉鎮，服務超過3萬人次，讓醫療資源深入偏鄉。遠傳「5G遠距診療平台」應用場域更從偏鄉衛生所，延伸至偏鄉以外的居家醫療與長照需求，因應高齡化社會的醫療需求。此外，遠傳響應政府政策，今年擴大支援社區醫院與診所，協助基層醫療機構無痛轉型為遠距視訊診療，提升全民醫療可近性，讓醫療照護沒有距離。