揭密35年品牌建商建築心法 為自住客蓋一輩子的家

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「自住客時代」來襲，建商盡情展現品牌力，在台中有不少默默耕耘的品牌建商，憑藉精湛選地眼光、穩健推案實力，擄獲自住客的心，例如已立足中台灣35年的大城營建機構，累計推案已達81座社區，台中各精華區域都有代表作品，庫存土地豐沛無虞，展現品牌雄厚的建築實力，讓消費者購屋更加放心。

大城建設是中台灣自住客絕對不會錯過的重量級品牌建商，從其穩健的推案腳步、誠懇實在的建築規劃，再到溫馨有感的社區服務，讓大眾對品牌名號不陌生，近幾年積極推動社區經營，陸續主辦「蜂收野餐趴」、「登山起步走」大城歡聚家庭日、「第一屆好運大城盃」網球錦標賽等，吸引眾多住戶參與，也因參加大城建設所舉辦的活動後，對品牌更具信任，樂意分享給親友。

事實上，大城建設選地眼光超精準，從8期好市多商圈代表作「大城凱旋門」、「大城新紐約」，12期重劃區「大城雲杉」、「大城朗雲」，西屯正核心「大成仰望」、單元一重劃區「大城仰雲」等案，以及 10 期、廍子區段所推出的透天別墅與首購大樓，選址均為均質、好住的精華地段，傳承品牌不斷推敲，持續昇華的建築理念，以靈活的市場策略布局全台中，帶給市場貼近生活、精緻時尚的購屋體驗，用實績演繹實力。

大城建設迎來30周年慶之時，也正式宣布2代接班，在董事長特別助理賴亮成帶動下，大城品牌力持續向上堆疊，除了堅守本業經營外，也預告商用不動產項目將更為活用，此外，導入餐廳商家優惠聯名的「大城小食光」，有效將大城社區串連在一起，大城品牌知名度與大城社區指名度雙雙提升，對消費者而言都是有感回饋。賴亮成認為，有別於疊價的市場競爭，大城將採取「客戶買得起」的反向思考，透過深耕在地、靈活策略，來布局下一個 30 年，為大多數人、蓋一輩子的家，是大城品牌的初心，也將是品牌永續經營的使命。

以大城建設位於14期重劃區仁平段正核心的「悅讀大城」為例，就是依循著品牌規劃初心加上建商雄厚實力，一口氣推兩案，分別是地上17樓「築玥」、地上13樓「雲詠」2大社區，其中「雲詠」基地正臨衛道中學，步行3分鐘可抵水湳生態公園，生活氛圍舒適；「築玥」為山西路角地，享受無限棟距與視野，建築規劃、建材配備都給予購屋族高規格的體驗。

此外，兩大社區皆預留電動車充電線槽，並設有多項全齡化公設，並特別引入神諭咖啡以及TSUTAYA BOOKSTORE日系選冊社區，濃厚書香氣與絕佳生活感，讓「悅讀大城」奠定大城建設於14期首發推案的氣勢，眾多區段唯一的強勢規劃也深吸高端購屋族的目光。