水利署前瞻計畫與時俱進 對抗極端氣候威脅

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暴雨成災、乾旱缺水，或是破紀錄的高溫，氣候變遷儼然衝擊你我日常！今年七月至九月，杜蘇芮、海葵等颱風接連來襲，引發臺東、嘉義、高雄等地連日強降雨造成淹水，各地排水系統均能迅速退水，成了有效降低洪災損害的關鍵之一。改善的關鍵，正是經濟部水利署2016年啟動的前瞻建設水利工程，不僅提升排水系統的功效，更透過查水情APP的豪雨警示，讓各地立即掌握河川水位、橋梁安全警示等，保障民眾安全。

事實上，臺灣年平均降雨量約2,500毫米，卻大多數集中在豐水期間由颱風或豪雨所帶來的降雨，加上河川地形坡陡流急，不利水資源蓄存，造成雨量豐沛仍會缺水。因應臺灣先天水利條件與極端氣候的影響，升級防洪建設及防災機制，政府在前瞻計畫項下辦理多項水利建設，從2006年起的「易淹水地區水患治理計畫」、「流域綜合治理計畫」到近年的「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，持續透過編列特別預算，將資源分配給迫切需要治水的地方政府，並已陸續展現成效，如整治後的臺東太平溪、永樂排水、豐田排水等排水改善工程，今年相對於2016年尼伯特颱風的災情，已大幅減少淹水面積，並迅速退水。

◎跨域分工、善用科技 打造水環境 有效防洪防災

「這些計畫藉由跨域分工合作，整合推動流域整體治理、縣市區域排水安全、瓶頸應急工程改善，同時兼顧生態保育等水與安全改善。」經濟部水利署長賴建信表示，為了強化治水防洪，水利署推動「逕流分擔」與「在地滯洪」雙策略：前者透過雨水下水道，讓公園、停車場、運動場等設施共同分擔雨量，成為避災措施，如彰化鹿港的洛津國小設置地下停車場兼具蓄洪池；後者則以多元工程方式持續改進地方災前整備、災中應變、及災後耐災復原的能力，全面性提升土地韌性，如雲林有才寮排水逾1,000公頃及高雄美濃地區逾70公頃，透過自然為本治理方式降低淹水風險，達到發揮維持耕作使用兼具土地承洪之雙重功效。

賴建信指出，有別於傳統大型水資源開發建設，前瞻建設改採多元化水源方案、強化區域水源調度備援及推動科技造水等策略，以提升水源運用效率，並強化備援供水韌性，與時俱進整合調度，因應極端氣候挑戰。同時，水利署「行動水情APP」提供豐富的水情、氣象圖資、CCTV監控、淹水感測器以及警戒推播，讓民眾即時關注防災資訊，無論豪雨、淹水，或是抗旱時水庫蓄水情形，都能藉此獲取新訊。「水資源開發的要務，就是讓溫室效應能在這一代處理好，給下一代安身立命的環境。」賴建信期許，前瞻水環境計畫不僅讓臺灣挺過極端氣候，更讓世代都能享有水資源滋養，邁向永續。

◎行動水情APP

整合氣象局及水利署相關資料，提供民眾透過智慧型手機，掌握即時詳盡的防災資訊，提供地區雨量、水位、CCTV監控影像、即時通報災情等各類水情及預警資訊。