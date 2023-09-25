中國恒大無法發行票據 股價再度急挫

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中央社記者張謙香港25日電】中國大陸房地產商恒大集團的股價今早再度急挫，截至早上9時45分，恒大股價暴跌19%，暫報港幣0.445元（約新台幣1.82元）。

陷入債務危機的恒大集團稍早時公布，由於主要附屬公司恒大地產正被大陸方面立案調查，集團目前無法滿足新票據的發行資格。

受到恒大集團的負面消息影響，在港上市的大陸房地產公司股價今早普遍偏弱，個別公司股價更是暴跌；已停止交易了1年半的大陸房企中國奧園今天恢復交易，截自早上9時45分，股價急跌70%，暫報0.35元。