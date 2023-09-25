台玻館四大樂團聯合公益演出

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臺灣玻璃博物館，邀請護聖宮薩克斯風樂團及三分之一薩克斯風樂團，及金手獎樂團、中坑500樂團、名師劉宏洲聯合樂團，臺灣玻璃博物館聯合演出。

台明將企業公司關係企業臺灣玻璃博物館，邀請台灣護聖宮薩克斯風樂團及三分之一薩克斯風樂團，及金手獎樂團、500樂團名師劉宏洲聯合樂團，於23日在臺灣玻璃博物館聯合演出。

台明將企業公司關係企業臺灣玻璃博物館，邀請台灣護聖宮薩克斯風樂團及三分之一薩克斯風樂團，及金手獎樂團、500樂團名師劉宏洲聯合樂團，於23日在臺灣玻璃博物館聯合演出，演出薩克斯風引發起客戶的共鳴，除了獲得響亮的掌聲，遊客並捐出千元大鈔投入打賞箱，打賞金全數捐公益圑體，給予演奏者非常大的鼓勵。

台灣玻璃博物館董事長林肇睢表示，從遠方就聽到薩音娓娓而來，走過來會場才知道，原來是這幾位名師劉宏洲、劉荿林等演出，薩克斯風吹得真好，聽起來真讓人心滿意足，神采奕奕。中秋節即將到來，台灣玻璃廟配合中秋節舉辦各項活動，廣邀中部地區公益慈善團體，在玻璃廟慶中秋節演出，及搭配多項公益活動。當場邀請台灣護聖宮薩克斯風樂團及三分之一薩克斯風樂團，及金手獎樂團、名師劉宏洲等聯合樂團，在中秋節當夜再來共襄盛舉聯合演出。同時為感謝演出老師的辛勞，中午特別加菜及供應點心，給演出的每一位老師一些鼓勵，雖然一點心意，讓在場老師個個神采奕奕，發自內心喜悅，顯現肢體語言之充滿快樂。

台灣護聖宮長青樂團團長蔡長衛表示，從年青時當水手到升到船長，不斷學習相關海洋相關資訊，如觀象儀、現代科技航海知識，從近海到遠洋漁船，領導這麼大的遠洋漁船，到世界各地，經歷過許多悲歡離合大小事，談起來三天三夜都能津津樂道，一生青春皆在海上，對海運建立不少功績，成為海上船王。

蔡長衛退休後尋找人生的第二專長，由於在海上行船時，常常聽到船螺聲，與薩克斯風的聲非常接近，就燃起吹薩克斯風的熱潮，一吹後，愈吹愈有趣，就一直沈迷在薩克斯風領域裡，至今近十年了，年逾85歳高齡，仍待續學習薩克斯風。因而老當益壯，精神體力依舊健朗，喜歡吹奏薩克斯風，更能吹出獨特的音感，及發揮潛在的音色，深受圑員一致的肯定。如：情人的黃襯衫、愛情恰恰、舞女、純情紅玫瑰等經典名歌，尤其情人的黃襯衫、愛情恰恰等演出的歌，紅遍中台灣，柔和的樂聲，獲得人心齊力鼓掌。

蔡長衛除了鼓勵自己，活到老學到老外，也鼓勵後學薩克斯風人員，能够用心學習音樂，分享音樂文化，到處都有優質樂聲，讓旅遊者優遊自在，社和諧安樂，充滿文化氣質。

豐原中坑500休閒樂團前任樂長劉茂林表示，樂團成員林分、詹樹揚等老經過千錘百鍊老手，熱心薩克斯風，更有圑員義務擔任法蘭克音樂教室的輔導老師，輔導新生對薩克斯風的認識及吹奏技巧，犧牲自己的寶貴時間，義務奉獻給初學者，提攜後進共享薩克斯風音樂之美，頗獲各界好評。中坑500休閒樂團本著快樂的心胸，熱心公益演出及喜慶演奏，在台灣玻璃館演出的名歌: 十八姑娘、戀歌、今生最愛的人、你甘搁會想起我、內山兄哥、風飛沙等經典名曲，扣人心弦，引起觀眾共鳴，紛紛鼓掌叫好。中坑500期許能快樂永續推廣，所到之處皆完美、和諧、歡樂。該圑每個月的第二個星期日固定在卓蘭永安喜餅店演出，及署立豐原醫院的快樂音樂志工。