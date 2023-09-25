中秋國慶連假車潮多 公路局協調客運業者提供220萬座位

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

本周五（9／29）開始就是一連3天的中秋節連續假期，再過一周則是為期4天的國慶日連續假期，交通部公路局預估，本次2個連假主要旅次皆以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，提醒民眾先蒐集路況資訊再出門；公路局也協調各客運業者調整運能，總計中秋提供2.8萬班次及99萬座位數；國慶提供3.5萬班次及121萬座位數。

針對即將到來的連假，公路局預估，中秋節連假觀光旅遊車潮將於9月29日至10月1日湧現，返回工作地車潮則預估從9月30日下午至10月1日開始陸續出現；國慶日連假觀光旅遊車潮將於10月7日至10月10日湧現，返回工作地車潮則預估從10月9日下午至10月10日開始陸續出現。

另外，台中市將在10月9日及10日，於中央公園舉行國慶煙火系列活動，活動周邊如台1乙線中清路二段、台12線台灣大道三段以及台74線快官霧峰線等鄰近道路預期將出現大量車潮，請民眾行經上述路段時多加留意。

在公共運輸部分，公路局預估今年中秋及國慶連假期間將有大批民眾返鄉及出遊，為鼓勵搭乘公共運輸，推出多項公共運輸優惠措施供民眾選擇，搭乘88條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，且凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運10小時內轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

另針對前往東部區域之民眾推出專案優惠：持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠；及花東地區「在地有腳」租賃優惠（租車優惠及回程最高折抵客運票價200元）等優惠措施，以上2項專案優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。

連假主要城際道路易壅塞的路段及時段如下，建議民眾可避開壅塞時段：

1.台9線蘇花路廊

（1）中秋：南下9月29日8-12時；北上10月1日10-19時。

（2）國慶：南下10月7日5-14時；北上10月9日16-23時。

2.台9線南迴公路

（1）中秋：往台東方向9月29日10-12時；往屏東方向10月1日15-19時。

（2）國慶：往屏東方向10月9日15-16時。

3.台1線水底寮至楓港路段

（1）中秋：南下9月29日12-15時；北上10月1日13-17時。

（2）國慶：南下10月6日15-18時及10月7日8-13時；北上10月6日18-19時、10月8日10時、10月9日13-18時及10月10日13-17時。

4.台61線鳳鼻至香山路段

（1）中秋：南下9月28日17-19時及9月29日7-13時；北上9月30日16-20時及10月1日15-21時。

（2）國慶：南下10月7日7-13時及10月8日10-12時；北上10月8日16-19時及10月9至10日15-21時。

5.台61線竹南路段

（1）中秋：南下9月29日10-13時；北上10月1日15-20時。

（2）國慶：南下10月7日10-13時；北上10月9日15-21時及10月10日15-20時。

6.台61線中彰大橋改建路段

（1）中秋：南下9月29日8-15時；北上10月1日13-20時。

（2）國慶：南下10月7至8日8-15時；北上10月9至10日13-20時。