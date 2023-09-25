《國際金融》日圓近逼150防線 分析師：美日可能聯手干預

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周一亞洲早盤，日圓兌美元匯率進一步逼近備受關注的「150防線」。在日銀（日本央行）和其總裁植田和男（Kazuo Ueda）打消了任何其超寬鬆貨幣政策即將退場的期望後，市場正緊盯當局是否出手阻貶日圓。

聯準會在上周會後宣布維持基準利率不變，但也表明今年還將再升息一次，並縮小了預期在明年降息的幅度，其政策立場之強硬超乎市場預期。

目前美元延續上周的漲勢。美元指數繼上周五觸及6個月新高，且連漲第10周、創下近10年來維持最長的升勢後，周一在亞洲早盤報105.57。

日圓貶至10多個月新低，來到148.49兌一美元，距離「150防線」仍只有一步之遙。一些分析師認為150日圓兌一美元是可能迫使日本當局像去年底那樣出手干預的「底線」。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）貨幣策略師Carol Kong表示，我不認為這個價位有那麼重要且可能觸發當局進場干預，但考量到多位日本政府官員提出的警告，我確實認為現在外匯干預的風險比較高。值得注意的是， 美國財政部長葉倫日前發表一些言論，基本上就是給日銀出手開了綠燈，因此美日協同干預的可能性升高。

葉倫上周表二，華府是否會對日本再次出手買進日圓干預表達理解，「取決於詳細的情況」。