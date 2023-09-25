美汽車工會擴大罷工 法人這樣看台廠供應鏈

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美國汽車工人聯合會（UAW）於09/22/2023宣布擴大罷工規模：

美國汽車工人聯合會（以下簡稱UAW）於09/22/2023宣布，針對底特律三大車廠通用汽車（GM US）、福特汽車（F US）、及Stellantis（STLA US）的罷工行動升級。由於與福特汽車談判有很大的進展，新一波擴大罷工行動沒有涉及福特汽車。UAW指令通用汽車、Stellantis在20個州38個零件配送中心的工人即時停工，最新再有5,600人加入罷工行列。UAW擁有約14.6萬名工會成員，目前投入成員約占12.5%。美國總統拜登將會於09/26/2023前往密西根州聲援UAW。

UAW最初要求車廠在為期4年的協議期內，將時薪工薪酬提高40%，與三大車廠提出的薪資調幅17.5%~20%有不小差異，後來UAW將調薪要求降至36%。其他要求包括恢復所有工人的固定福利退休金，取消薪資等級並恢復生活成本調整。每周工作4天，工時32小時。給予工作保障、停止聘用臨時工等等。由於談判未果，UAW於09/15/2023舉行大罷工，初步罷工主要為三大車廠美國五大湖區部分廠房工人。包含福特汽車於密西根州德Bronco休旅車組裝廠、Stellantis於俄亥俄州的Jeep Wrangler生產工廠。約有1.27萬人參與罷工。

根據報載指出，UAW罷工基金約有8.25億美元，約可支撐11周全面罷工。車廠庫存方面，08/2023底Stellantis庫存約可支撐74天的銷售，福特、通用則可支撐64天、50天。而UAW表示不會一開始就全面罷工，會視與車廠談判狀況而定。以目前局勢來看，由於與福特談判獲得進展，UAW未對福特擴大罷工。而針對通用汽車、Stellantis的擴大罷工，主要在於各地汽車經銷商的零件補給，應不會影響各車廠汽車工廠生產進度，但會波及汽車維修工作。台灣汽車零組件廠商23H2營運展望向上，但考量近期美國三大車廠面臨罷工，若後續規模持續擴大恐不利於供應鏈表現以及市場評價。