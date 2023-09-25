下午新品發表會 華為概念股狂歡

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華為25日下午2點半將舉行秋季全場景新品發表會，概念股25日早盤持續上漲，捷榮技術再度觸及漲停，累計20個交易日漲逾3倍。此外遠東傳動、科力爾、恒為科技、海得控制等漲停。

根據市場消息，除了已經公佈的Mate60、Mate X5之外，這次共有7款新品將發表，包括華為Mate60 RS、華為智慧眼鏡2、華為MatePad 13.2英吋、華為智慧螢幕V5 Pro、華為WATCH GT 4、華為Freebuds Pro 3、華為Watch Ultimate黃金版。

其中，華為Mate60 RS將是Mate60系列最高端的機皇產品，在外觀設計、配置上進一步升級，前代定價為人民幣12,999元，新款應該會維持該價位段，直接衝擊iPhone 15 Pro Max。

值得注意的是，這次華為MatePad Pro 13.2吋也非常受關注，因為該機將是首款搭載「星閃」技術的平板。這是新一代近距離無線連接技術，相較於傳統無線連接，星閃功耗降低60％，數傳速率高6倍，延遲降低至1／30，連線數達到10倍。

MatePad Pro 13.2將支援全新的手寫筆，透過星閃連接來達到更低的延遲，媲美實體紙筆的書寫體驗，同時還能更省電。