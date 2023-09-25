9／25期貨市場掃描

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美股

美國10年期公債殖利率在投資人持續消化聯準會（Fed）鷹派利率展望之際刷新16年以來新高，衝擊道瓊工業平均指數、那斯達克指數及標準普爾500指數周五（22日）全面收低。

道瓊工業平均指數9月22日終場下跌0.31％（106.58點）、收33,963.84點，創7月10日以來收盤新低，已連續第2個交易日跌破100日移動平均線；周K線下跌1.89％。那斯達克指數下跌0.09％（12.18點）、收13,211.81點，創6月7日以來收盤新低，已連續第2個交易日跌破100日移動平均線；周K線下跌3.62％。標準普爾500指數下跌0.23％（9.94點）、收4,320.06點，創6月9日以來收盤新低，已連續第2個交易日跌破100日移動平均線；周K線下跌2.93％。費城半導體指數上漲0.79％（26.44點）、收3,365.29點，但已連續第6個交易日保持在100日移動平均線之下；周K線下跌3.2％。

值得注意的是，標普、那指周四（21日）都是3月以來首度跌破100日移動平均線，暗示指數依舊面臨下降壓力。路透社報導，HorizonInvestments投資組合管理部負責人ZacharyHill指出，Fed部分訊息不符過度樂觀的股市投資人期待，成為本周核心。

他說，投資人已有將近一年的時間試圖針對「利率即將觸頂」進行交易，但Fed主席鮑爾（JeromePowell）的說法及「利率預期點陣圖」（dotplot，依據每一位FOMC成員對聯邦基金利率預測所繪製的點陣圖）清楚表明，Fed並不這麼認為。這是美股本周試圖消化的現實。

聯邦公開市場委員會（FOMC）20日如期將聯邦基金利率保持在22年高點5.25~5.50％，但重新繪製了利率預期點陣圖，暗示明（2024）年只會降兩次息至5.1％左右、而非6月當時預測的四次。點陣圖並暗示Fed今年底前還可能再升最後一次息。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）11月原油期貨9月22日收盤上漲0.4美元或0.5%至每桶90.03美元，美國石油探勘井數量降至2022年2月以來新低，暗示未來的生產下滑，對油價構成支撐；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌0.03美元或0.03%至每桶93.27美元。上周，NYMEX原油上漲0.01%，布蘭特原油下跌0.7%。

美國商品期貨交易委員會9月22日報告顯示，截至9月19日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約原油期貨投機淨多單較前周增加0.5%至328,426口，創下去年5月以來的新高。

摩根士丹利（MorganStanley）報告表示，石油市場透露出供應緊張的訊號，只要油市仍然處於供給短缺的狀態，價格就會在當前水平附近得到很好的支撐。報告表示，油市當前供給短缺約100萬桶/日，庫存顯示第三季以來的供給短缺約130萬桶/日，主要幾乎都是受到沙烏地阿拉伯自願削減百萬桶日產量的影響。

摩根士丹利對今年第四季布蘭特原油均價的最新預估為每桶95美元，較原先預期的每桶82.50美元大幅上調。2024年第一季的均價預估為每桶92.50美元，也較原先預期的每桶80美元大幅上調。該行預期沙烏地阿拉伯將繼續自願減產至2024年3月，油市供給短缺也將持續到明年初，2024年第二季開始出現小幅過剩，並持續直到明年年底。報告預估2024年底布蘭特原油價格將在每桶85美元至95美元之間。

美國能源部9月21日公布的每周天然氣庫存數據顯示，截至9月15日當周，美國天然氣庫存較前周增加640億立方英尺至3.269兆立方英尺，相比過去五年的同期平均值為增加840億立方英尺，去年同期為增加990億立方英尺，分析師的預估為增加650億立方英尺。當周美國天然氣庫存較去年同期增加14%，較過去五年同期平均值增加6%。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨9月22日全面上漲，受逢低承接的技術買盤支撐。12月玉米期貨收盤上漲0.4％至每英斗4.7725美元，12月小麥上漲0.7％至每英斗5.7950美元，11月黃豆上漲0.2％至每英斗12.9625美元。上週，玉米上漲0.2％，黃豆與小麥下跌3.3％與4.1％，因美元強勢損害出口競爭力。美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨9月22日下跌0.7％至每磅85.91美分，上周下跌0.6％；10月粗糖期貨上漲0.1％至每磅27.28美分，上週上漲0.4％。

美國商品期貨交易委員會9月22日報告顯示，截至9月19日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的芝加哥小麥期貨投機淨部位較前周的-49,619口降至-56,937口，創下3個月來新低。玉米期貨投機淨部位較前周的-87,988口降至-101,233口，創下3年以來新低。黃豆期貨投機淨多單較前周減少26％至62,690口，創下3個月來新低。

美國農業部9月21日公布9月8日至9月14日的一周出口銷售數據顯示，自6月起的2023/24年度，小麥一周出口淨銷量為307,700公噸，較前周與過去4周均值分別減少30％與20％，銷售增加主要來自於菲律賓（73,500公噸）與韓國（54,200公噸）。小麥當周出口裝船量為296,000公噸，較前周與過去4周均值分別減少28％與17％，主要出口市場為印尼（108,300公噸）與墨西哥（86,700公噸）。2023/24年度至今，美國小麥出口量年減25％至489萬噸。美國農業部8月報告預估2023/24年度小麥出口量將年減160萬噸至52年來新低的1,905萬噸，較前月預估下調70萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨9月22日收盤上漲6美元或0.3％至每盎司1,945.6美元，美元指數上漲0.2％，12月白銀期貨上漲0.7％至每盎司23.844美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨上漲1％至每盎司934.1美元，12月鈀金期貨下跌1.1％至每盎司1,256.10美元。上周，金銀鉑鈀漲跌幅分別為-0.03％、2％、0.5％、0.3％。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）22日黃金持有量減少0.86公噸至877.93公噸，創下2020年1月以來的新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量增加14.26公噸至13,980.77公噸。

道富環球顧問公司（StateStreetGlobalAdvisors）首席黃金策略師米林-史坦利（GeorgeMilling-Stanley）報告表示，儘管近期黃金市場缺乏動力，但黃金的投資潛力仍然健康，並且有很大的成長空間。報告稱，金價能夠維持在每盎司1900美元上方仍是堅強的信號，這表明當動能增強時，黃金市場將已準備好迎接新的上升趨勢。

道富銀行發布了最新的黃金投資者調查報告，調查顯示，20％的受訪者表示持有一些黃金，而大約三分之一的投資者沒有投資黃金，因這些投資人對於如何投資黃金了解不夠。米林-斯坦利表示，隨著投資人意識到黃金為投資組合創造的價值，他預期黃金的投資需求將會攀升。

米林-斯坦利表示，由於聯準會大幅升息的路徑，黃金一直難以吸引投資人的注意。周三聯準會維持利率不變，但稱限制性貨幣政策維持的時間可能會比預期更長，且年底前可能還有一次升息。不過，這些對金價並不構成重大威脅，因為周三的決定幾乎沒有為美元提供新的動力。

米林-斯坦利表示，如果聯準會的鷹派立場對經濟活動造成影響，股市可能開始走弱，金價的表現也可能會優於股市，稱股市對聯準會的恐懼比黃金市場更大。米林-斯坦利表示，聯準會仍然相信需要低於趨勢的增長才能將通膨降至2％的目標，儘管聯準會採取了激進的行動，但剔除波動較大的食品和能源價格後的核心通膨率僅較高峰下降了1％。