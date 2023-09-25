9／25盤中熱門焦點股

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今（9/25）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）2023年可望賺逾四股本 鈊象持穩走高

鈊象電子（3293）今開高持穩走高，迄上午11：41的市價暫報641元，上漲2.72%，表現不錯。

鈊象預計27日舉辦法說會。遊戲龍頭鈊象7、8月累計每股稅前盈餘達9.95元，法人預期，第三季將穩賺一股本，全年則可望賺逾四股本，2023年獲利將再攀峰，穩坐遊戲股獲利王。

鈊象目前主力的營收來源為線上遊戲，最受歡迎的是「明星三缺一」，目前平均活躍的會員數突破百萬，也著手提高付費比例，已有成效。其他主力產品還包括有「金猴爺」、「金好運」、「滿貫大亨」、「海王寶藏」、「金虎爺」等。目前線上遊戲的布局還包括美國（有兩個平台），以及東南亞市場。

由於線上遊戲受到歡迎並穩定成長，加上美國兩個授權平台也有營收助益。鈊象電子從2022年11月開始，已連續十個月的營收年增率呈現雙位數的成長。2022年8月至今，每個月營收均也達到該公司所設定的10億元目標。

原本因疫情而萎縮的商用機台業務，今年則是呈現跳躍成長。鈊象至8月份為止，商用機台的營收貢獻占比達11％，月營收貢獻也達1.35億元，較年初成長3倍，被視為小金雞業務。

展望下半年，鈊象的成長動能仍是以線上遊戲為主，以及海外市場的帶動。包括美國的兩個授權平台、東南亞市場，均穩定成長，歐洲市場有機會申請到博弈執照，未來將有機會將博弈遊戲推進歐洲。商用機台在大陸市場疫後常態生活後，穩定供貨和成長。

鈊象8月營收及前八月營收均創歷史新高紀錄。1～8月營收達91.78億元、年增17.9％。8月營收12.3億元、年增21.5％，創歷史新高。累計7、8兩月每股稅前盈餘達9.95元。鈊象電子上半年每股稅後純益為22.05元，賺逾二股本。

在海外市場持續成長及商用機台新動能的帶動下，鈊象電子第三季營收不但可望突破百億元大關，全年稅後純益可望優於去年同期的54.82億元，法人預估，2023年鈊象每股稅後純益有機會上看43元。（工商時報 何英煒、數位編輯）

（2）陸將PV、PMF納罕病 藥華藥添利多助攻

藥華藥（6446）24日宣布，中國大陸近日將真性紅血球增多症（PV）、原發性骨髓纖維化（PMF）正式納入罕見疾病目錄，將有助藥華藥旗下新藥Ropeg（P1101）進軍大陸市場。

消息面激勵藥華藥今開高之後欲小不易，迄上午10：31的市價暫報341元，上漲2.1%，表現不錯。

大陸國家衛生健康委員會（簡稱衛健委）公布「第二批罕見疾病目錄通知」，納入罕見疾病目錄將執行優先審評政策，並有利於未來在中國醫療保險價格談判、門診用藥推廣等；且會重點關注罕見疾病診療指南和治療標準的修訂。

藥華藥的Ropeg正在申請大陸藥證的PV及PMF等適應症，均納入此批罕見疾病名單中，預計有助於未來Ropeg在大陸發展PMF等新適應症的加快審核。此外，由於大陸尚未有藥物正式獲准用於治療PV，Ropeg預計是第一個獲大陸主管機關核准用於治療PV的藥物。

罕見疾病病人數較少，罕病用藥也被稱為「孤兒藥」。比起常見疾病用藥，孤兒藥常因病因與成因不明，不僅在研發上容易遇到瓶頸，可以進行臨床試驗的患者也較少，投入研究不一定能成功。為鼓勵藥廠開發孤兒藥，許多國家給予孤兒藥優惠。

孤兒藥的標準依各國規定不盡相同，如美國FDA規定，每年發病病患人數不足20萬且未有主流用藥的困難疾病，即可申請孤兒藥資格認定。若產品獲取孤兒藥資格，大多可享有快速通關的審查資格，未來上市後也可能享有自由定價、獨占市場等優惠條件。

Ropeg用於治療PV已於2012年取得美國FDA的孤兒藥認證，於2021年11月獲得美國PV藥證後，享有七年市場獨占權；Ropeg用於治療PV也於2020年獲韓國孤兒藥認證。此外，Ropeg用於治療原發性血小板過多症、骨髓纖維化等疾病亦於2014年獲得美國FDA的孤兒藥認證。（工商時報 杜蕙蓉、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.金像電(2368)：回檔多日季線有守，加上外資上周持續買超，早盤多方衝刺，放量飛過月線、一度大漲7%。

2.定穎投控(3715)：車用HDI加溫，明年可望達全營收3成，觸底大彈4%，重新叩關70元。

3.建舜電(3322)：透過客戶間接打入蘋果供應鏈，在新機拉貨效應下，9月營收看高檔，一度大漲逾7.5%。

4.上詮(3363)：CPO燒不停+與台積電合作搶輝達供應鏈，盤初爆量，一度勁揚約5.5%。

5.時碩工業(4566)：接獲台灣自行車大廠訂單，遞延至明年出貨、營運看俏，聞訊飆漲停，攻克季線。

6.智邦(2345)：華為新品系列今下午發布，股價走強逾6%。

7.皇昌(2543)：在建工程餘額超過450億元，營建股中的穩形黑馬獲外資挹注，早盤衝上漲停15.5元。

8.彬台(3379)：業績題材吸引買盤點火，放量觸漲停，改寫波段高。

9.鈊象(3293)：27日法說，法人預期Q3將穩賺一股本，全年可望賺逾四股本，盤初股價續漲逾2.5%，寫近一個月高。

10.世紀鋼(9958)：受惠國產化政策紅利，今明兩年營運成長趨勢明確，今一開盤即躍過5日線，但反壓也緊追在後。

11.中鋼(2002)：隨市況轉佳，鋼市復甦有利評價提升，股價開高後貼近平盤橫向整理。

12.聯嘉(6288)：目前在手訂單已逾百億元，訂單看到2024年，盤初爆量大漲逾4.5%，飆過5日線、月線，駛向季線。

13.裕隆(2201)：裕隆城28日將正式開幕，另攻移動服務，集團多元發展，盤初放量漲逾3%，收復5日線、月線。

14.聯電(2303)：日政府最快25日拍板對半導體等領域提供長期減稅，營運可望受惠，股價續漲、收復5日線，觸及月季線。

15.敬鵬(2355)：營運有望向上，Q4為今年高峰，此波台股重挫影響有限，拚穩40元。

16.致茂(2360)：AI系統及測試設備拉貨將明顯轉強，跳高重回270元，準備秀出微笑曲線。

17.南僑(1702)：8月獲利狂增逾4倍，中秋節旺季發威，9月表現可期，低檔目見買盤，沿5日線之上走強。

18.東元(1504)：建廠擴產題材帶動，上周五三大法人買超1.1萬張，日K連2紅，收復季線。

19.營邦(3693)：8月EPS 4.1元創高，Q4向上可期，外資偏多操作，向上彈升3%飛越月線。

20.中興電(1513)：在手訂單340億元，訂單看到2026年，今年下半年營運向上可期，凱基投顧給予買進評等，聞訊攀揚近5%，攻克月線。

21.華城(1519)：考量評價與營運結構因素，凱基投顧給予中立評等，，股價止跌反彈力守五日線。

22.中信金(2891)：業績雙引擎靚，前8月EPS達2.26元同期高，買盤點火挺進五日線。

23.藥華藥(6446)：旗下新藥Ropeg拚攻陸市場，股價走揚約2.6%。

24.長興(1717)：8月獲利月增92.97%，創近15月新高，盤初放量走升約3.3%，站回月線。

25.晶碩(6491)：雙11拉貨動能轉強，股價走強近4%，站上半年線。

26.大立光(3008)：IPhone 15系列熱賣，早盤漲逾2%，拿下季線及半年線。

27.長榮(2603)：SCFI運價指數連三跌，股價在平盤附近狹幅整理。

28.新興(2605)：散裝航運價有撐，BDI指數反彈1.5%，股價守穩10日均線。

29.中航(2612)：鐵礦砂需求增，公司看Q4海岬型市況樂觀，但股價低檔震盪。

30.瑞昱(2379)：隨台股反攻，買盤積極推升，股價一度大漲5%。

31.智原(3035)：明年營運看旺，股價開高走高連續第二天反彈。

32.力旺(3529)：下半年營運逐季向上，股價續強在平盤2165元上下整理，仍暫居第三高價股，略贏大立光的2130元。

33.威盛(2388)：投信連六買，季底做帳行情延續，股價續攻。

34.京元電子(2449)：AI題材仍獲買盤青睞，土洋法人續同步買超，股價開高回攻5日線。

35.明揚(8420)：屏東廠爆炸釀重大傷亡，公司將成立信託基金專款專用。今早跳空跌停鎖75.8元，超過8千張賣單排隊脫手。

36.喬山(1736)：受惠年底購物熱門檔期，Q3轉強、Q4看旺。早盤震盪走升，挑戰10日線。

37.富邦媒(8454)：iPhone 15熱銷帶動momo業績，早盤站回500元、收復5日短均。

38.森崴能源(6806)：Q4選舉行情，政策牛肉上桌。今早買盤搶先布局，股價開高走高，蓄勢攻百元關。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）健身器材廠忙出貨 喬山、力山、岱宇臉色佳

進入健身器材傳統旺季，喬山（1736）、力山（1515）、岱宇（1598）等三大健身器材廠忙出貨，推升第三季營運轉強，業者並看好今年第四季營運表現。喬山表示，依循往例，12月是公司全年營收最高月分，若順利裝機，全年合併營收有機會創下新高，一掃過去新冠疫情對商用健身器材銷售的衝擊。

消息面挹注喬山周一開高走高，領軍健身族群向上攻堅，迄上午10：35的市價暫報77.4元，大漲5.45%。另外，力山與岱宇也分別暫報揚升0.97%、2.08%。

包括萬聖節、黑色星期五、網購星期一（Cyber Monday）、耶誕節，都是民眾熱門購物的檔期，今年美國各大量販店與網路平台均大打家用健身器材促銷價，試圖增加買氣；另第四季則是健身俱樂部及飯店安裝商用健身器材新機季節，健身器材業者全力供貨與安裝，讓第四季成為全年營收最高的單季。

喬山表示，持續出貨將健身器材送往旗下全球銷售子公司，並進行人力調配，希望年底前能把訂單全數裝機完畢。喬山今年推出商用新產品，主打高端商用健身器材；另在按摩椅方面，喬山今年元月推出日本製全新家用旗艦機種，在全球上市後，以期為公司營運增添柴火。

力山主力客戶美商派樂騰（Peloton）與消費者消費糾紛和解後，派樂騰預定明年重新開賣大電動跑步機，對力山將帶來營運利多。

力山透露，公司不僅拿到喬山的飛輪健身車代工訂單，也瞄準歐洲風行的電動貨運自行車（E-CARGO）需求，正與歐洲廠商洽談代工E-CARGO訂單。

力山強調，今年第四季旺季來臨，公司將增加組裝線，下半年營運將比上半年樂觀，除增加人手，還規劃安排彈性加班增產。

岱宇表示，第四季健身器材的傳統銷售旺季，因全球家用健身器材市場庫存去化順利，經銷通路商拉貨力道已逐漸恢復。岱宇今年初已先推出Sole全新改款，9月亦推出Spirit與Xterra全新系列與改款產品，搶攻第四季旺季市場商機。

岱宇強調，因去年第四季的營運基期較低，今年第四季營運成績將大幅跳升。（工商時報 劉朱松、數位編輯）

（5）蘋果i15預購開紅盤 台積、大立光聯手反攻

蘋果iPhone 15發布後市場反應開低走高，蘋果股價上周相對美股走穩。台股今日連續第二天反彈，台系蘋概股台積電(2330)止跌反彈，鏡頭廠大立光(3008)領軍反攻。

蘋果在9月12日發布會發表多款新品，美國官網資料顯示，蘋果新一代旗艦機iPhone 15 Pro Max的初步交貨時間已延後至10月，分析師稱主因是市場對這款最貴機型的需求強勁。

iPhone 15高階機種預購在全球屢傳佳績，此次獨家供應高階款鏡頭的大立光率先開高，Type C供應鏈的正崴(2392)亦跳空開漲。台股蘋概指標台積電盤中走高，機殼廠的鴻海(2317)也走穩，

蘋果iPhone 15升級，預購開紅盤，蘋果股價上周五反彈，台系蘋果供應鏈今早由大立光領軍，個股股價漲多跌少。

蘋果日前發布會發表多款新品，包含iPhone 15、Apple Watch以及AirPods Pro，全機型傳輸/充電介面皆改為Type-C介面，iPhone 15升級A16處理器、擁有動態島以及主鏡頭升級。最受關注的升級方面，iPhone 15 Pro採用台積電3奈米製程A17 PRO、鈦金屬機殼，以及Pro Max版本的5倍光學變焦鏡頭。

本次蘋果全面採用Type C，將促進原有使用者積極更換新機，加上本次iPhone 15 Pro特別採用台積電新製程的A17 Pro晶片，今年高階機種變動較入門款來得大，且以機殼、光學變焦、傳輸速度皆有感升級，使消費者傾向購買高階機種。

台廠供應鏈中，A17處理器採台積電3奈米製程。

蘋果iPhone 15 Pro Max新推出的5倍光學變焦的長焦鏡頭，今年是大立光獨家。

Type-C供應鏈中，包括高速傳輸的譜瑞-KY(4966)，Type C表面處理匯鑽科(8431)，以及連接器的正崴(2392)、宣德(5457)等。

機殼部分由鴻海(2317)及鴻海集團的鴻準為主要供應商。（時報資訊 沈培華）

（6）屏東廠大爆炸 明揚、明安雙雙跌停鎖死

明揚(8420)屏東廠22日發生大爆炸，造成重大傷亡，今日與母公司明安(8938)雙雙跳空鎖在跌停板75.8、69元，開盤不到5分鐘，跌停賣單都超過2000張急著想脫手。

在昨(24)日下午的重訊時，明揚總經理呂英誠表示，投保金額約15億元，目前有足額保險，配合火調及保險公司的調查，將盡快完成理賠程序。明揚也一再強調，將成立專款專用的信託基金，今日將請專業銀行與律師來協助進行，承諾從優補償受到影響的人。

明揚分為兩廠生產，一廠受火災造成嚴重傷害，二廠在消防幫助下，沒受到太大的波及。這場大爆炸損害金額到底有多少？由於昨日早上火勢才撲滅，傷亡員工的賠償還需要估算，相關財損還需要調查，總體損害的金額還有待細算，目前尚未有明確的數字。

明揚的日常行政將會透過母公司明安來正常進行，也希望在接近原來的廠區希望在附近找到租賃的地點，盼望一切能盡快回到常軌，而災廠政府單位警戒中，將會全力配合調查。母公司明安指出，將協助明揚盡快恢復正常軌道。(時報資訊 郭鴻慧)

（7）美日外資齊讚 金像電悍飆

美系外資及日系外資在最新出爐的報告中指出，金像電(2368)第4季產能利用率將回升到高檔水準，加上AI產品挹注，營運動能延續到2024年，看好後續營收及獲利表現，美系外資重申「加碼」評等，目標價由200元調高至225元；日系外資重申「買進」評等，目標價由215元調高至245元。

金像電8月營收站上今年最高，來到27.5億元，累計前8月營收186.59億元，年減12.6％。美系外資預估金像電第3季、第4季營收持續向上，而第3季毛利率預估23～27％，第4季持續走高，上看24～28％，同時稼動率將回升到高檔，桃園廠可望連續兩季維持滿載，蘇州廠及常熟一、二期廠第3季約80％及70％，第4季將攀升至90％及80％以上。

日系外資指出，金像電由於AI伺服器帶來的更高的收入貢獻和毛利率，第4季產能持續上升，營收及獲利成長趨勢將延續至2024年，調高2023～2025年獲利預估，每股盈餘增幅1～4％。

金像電盤中大漲超過9％，逼近漲停價位，來到219.5元，近期有機會挑戰前波225.5元的高點。（時報資訊 莊丙農）

（8）晶鑽生醫第3代拉提線添營運活水 股價高檔有壓

晶鑽生醫(6815)第三代拉提線亮相，近期成功打入香港最大的醫美集團-醫思健康(2138.HK)供應鏈，首批產品預計第4季將開始出貨，可望為業績再添新活水。今日股價開高後，壓力出現，壓回平盤下方整理。

晶鑽生醫總經理謝佳憲表示，今年將加速海外市場布局，延續營運成長力道。今年適逢晶鑽生醫成立十週年，「美特拉」的上市具有特別的意義，不僅豐富自有品牌提美拉系列的產品陣容、迎合消費者需求，更代表公司持續專注創新、突破技術研發缺口，從零到有打造台灣本土線雕拉提的微整供應鏈企圖心。

國內目前合法拉提線材中，晶鑽生醫的「提美拉」是第一個、也是唯一由本土自主研發及製造的台灣(MIT)品牌。謝佳憲表示，醫學美容科技的進步，訴求「不動刀」的非手術抗衰需求日益增長，帶動全球輕醫美療程如肉毒桿菌、玻尿酸、線雕拉提、音波拉提等進入快速發展階段。

據Frost & Sullivan研究顯示，2021年全球醫美市場規模為1,417億美元，非手術類的輕醫美占比為22.7%、市場規模約321億美元，預估2030年全球醫美市場規模可達3,603億美元，年複合成長率為10.9%，而非手術類占比將提升至44.2%、市場規模將達1,594億美元，年複合成長率為19.5%，屆時輕醫美療程可望搶占主流地位。

謝佳憲進一步表示，臉部拉提在大中華市場正逐步興起，屬於低滲透、高成長的藍海市場。隨著第三代「美特拉」全新上市，除持續深耕國內市場外，提美拉透過「取證上市」、「經銷授權」二大策略也積極拓展海外市場。

目前美國市場已進入領證上市的關鍵審查階段；中國市場預計開展臨床試驗，並於二年內爭取中國國家藥品監督管理局（NMPA）的核准上市。此外，在香港、泰國、越南等亞洲市場則採取授權經銷模式卡位市場商機。（時報資訊 郭鴻慧）

（9）CPO光速反攻 上銓、聯鈞攀新高

AI等巨量資料掀起高速傳輸需求，推動矽光子及共同封裝光學元件（CPO）崛起，相關概念股智邦(2345)開高強彈、上銓(3363)創本波高點，聯鈞(3450)一度上攻60元再創今年以來新高。

台積電(2330)正與輝達NVIDIA、博通Broadcom，合作開發以矽光子（Silicon Photonics）技術的新產品，此為下個世代半導體必備的技術，相關產品預計最快2025年量產，代表從現在起一直到明年全年，都將是密集發展的時期，相關個股的營運具有想像空間。矽光子概念股的熱門股包括上市股智邦、聯均，上櫃股上詮、波若威(3163)等，今早股價聯袂上攻。

上詮繼上周五股價強勢攻漲停73.8元作收。今早持續強攻，盤中一度大漲5.7元至79.5元創下本波反彈新高，距前波高點79.8元不遠。

聯鈞近期因CPO題材及400G美系客戶放量兩大題材加持，股價走勢強勁，今早震盪上攻，盤中一度漲2.3元至60.8元，創近二年以來新高。聯鈞列注意股，公布8月自結淨損2500萬元，每股淨損0.17元。

AI、社群、電商、影音串流等雲端應用市場擴大，帶來巨量數據流量，推升超大資料中心建置數量，由於傳統以電作為訊號傳輸已不符合需求，矽光子是將電轉換成傳輸速度更快的光，成為提升巨量資料傳輸速度的新技術。

CPO台系相關概念股，包括具有封裝技術的台積電、日月光投控(3711)、台星科(3265)、聯鈞；測試介面的旺矽(6223)；交換器板材廠台燿(6274)；連接器的上詮；光通訊模組華星光(4979)、眾達-KY(4977)；矽光雷射磊晶片廠聯亞(3081)，設備的波若威；交換器智邦等。（時報資訊 沈培華）

（10）長假就是要吃喝玩樂 觀光股high起來

中秋、國慶長假接力，觀光股散發「吃喝玩樂」商機，加上台股觸底反彈，今日類股持續走多，寒舍(2739)、八方雲集(2753)雙雙走高逾2%，成為上市領頭羊。上櫃股旅行社股交棒，市場看好長假加溫國內遊，今日揚秦(2755)、劍湖山(5701)、六角(2732)、洛碁(8077)、大略-KY(4804)、亞洲藏壽司(2754)等彈力佳，多檔漲幅3%起跳。

揚秦(2755)旗下品牌「麥味登」、「炸雞大獅」擁民生基本需求，加上門市升級轉型、品牌拓展有成，營運持續增溫，上半年合併營收10.21億元、年增13.98％，創同期新高，毛利率26.78％為近4年高點。下半年透過強化APP功能及每月不同的會員專屬優惠，拉近顧客與「麥味登」的距離，公司看好可望增添門市營運動能。揚秦自8月下旬觸及低點103.5元後，小步攀升維持季線之下震盪，一連多次觸及112元即彈，多方信心大增，今日放量走高4%，突破5日線及月線，將向季線挑戰。

不讓上櫃股漲幅專美於前，寒舍盤中上拉一波，漲幅逼近4%，將朝40元關卡靠攏。寒舍疫後專注海外來台旅客市場，加上新台幣貶值有利吸引外國人來台觀光；至於國內方面，瞄準餐飲商機，邀請多位米其林星級主廚擔任顧問，拚強化集團的餐飲競爭力，隨著中秋、國慶二大長假可望挹注餐飲業績，寒舍底部穩中透堅，今日領漲上市觀光股。

上周五美股跌勢中有亮點，三大指數續跌但費半指數反彈，台積電ADR漲0.33%，網通、蘋概股向上，盤中上漲百點突破16460點，來到5日線之上，市場情緒平復，加上長假點火旅遊市場，部分資金逢低布局，觀光股走勢蠢動。（時報資訊 張嘉倚）

（11）低軌衛2024商機紅火 昇達科率供應鏈攻堅

昇達科（3491）今開高後欲小不易，盤中持穩登高，迄中場11：39的市價暫報170元，勁揚7.26%，表現出色。

SpaceX星艦4月發射失敗後，近日SpaceX商業銷售副總裁Tom Ochinero表示，「從車輛準備就緒的角度來看，我們已經快到了」，顯示星艦即將再次發射，而近日國內舉辦台北國際航太暨國防工業展，國內低軌衛星廠商看好全球前三大低軌衛星營運商SpaceX、Amazon及OneWeb全面投入下，明年商機將更紅火，預期台廠啟碁（6285）、耀登（3138）、昇達科等廠明年營運將受到推升。

時序進入下半年，國內對低軌衛星關注度大幅提升，上周舉辦台北國際航太暨國防工業展，多家低軌衛星廠商均表示，今年展場人潮明顯比往大增，廠商認為，低軌衛星題材是讓今年展場擠爆的重要因素之一。

昇達科總經理吳東義表示，明年在SpaceX持續發射衛星，且亞馬遜及英國的OneWeb也都將在明年發射低軌衛星帶動下，明年相關商機將比過去幾年更加強勁成長。

昇達科不僅在地面站已有產品量產交貨，衛星酬載通訊系統上的多項元件亦已通過認證，並即將進入穩定量產交貨期，包含技術難度頗高的毫米波E頻段通訊元件亦將為其中一項產品。E頻段在衛星通訊上的應用，可以有效擴大通訊頻寬，對於低軌衛星業者而言，得以讓每顆衛星的通訊效能提高6-7倍，有助於降低營運成本與擴增使用客戶。

耀登在低軌衛星的產品是以地面接收站為主，目前正積極與衛星電信商的基頻板Satellite Subscriber Module (SSM)進行整合測試，並計劃在今年第四季度於實際場域進行驗證，為客戶提供更為可靠的解決方案，同時也為耀登在低軌衛星領域的發展帶來新的營運動能。

啟碁擁有相位陣列天線製造能力，而低軌道衛星營運商目前皆採用相位陣列天線，以可操控無線電波束來改變訊號接收方向，法人圈估計，以國內低軌衛星相關個股中，該公司來自低軌衛星的營收貢獻金額應是業界最大，該公司也認為，低軌衛星產業持續成熟下，產業發展將維持成長趨勢。（工商時報 張瑞益、數位編輯）