富特自動洗地機 潔淨快乾拋光一次完成

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體恤員工清洗地面作業的辛勞，傑融科技公司自創新品牌富特自動洗地機，一機多用途的特色，輕鬆完成大理石、花崗石、拋光石英磚、室內地板地潔淨、快乾、拋光的清潔工作，從此改變使用者在清洗地面的傳統清潔模式，開創地面清潔新潮流。

傑融公司是專攻洗地、掃地清潔設備的代理商，該公司指出，花崗石地板、大理石、水泥地面經過長時間的使用後，原有的光澤就會產生色質黯淡與老舊，各營業場所、連鎖店家、餐廳賣場有高達70％的比例仍使用傳統拖把及水桶清潔，不但耗時費力，更會將汙水帶來交叉感染。

富特自動洗地機利用大理石抛光片的專利技術，將洗地、乾地及大理石拋光做出完整的組合，透過清水和汙水箱的分離設計，清洗後地面隨洗隨乾，一洗就亮，不需經常拋光，輕鬆完成地面潔淨、快乾、拋光的清潔工作。

台灣屬海島型氣候，環境潮濕，大理石或磁磚、久了會產生風化效應，地板容易變得不明亮，缺少光澤，富特自動洗地機體積小，採用環保磷酸鐵鋰電池，續航力持久，操作靈活，上下樓梯清洗時機動性佳；地面上、桌腳下、邊邊角角的汙垢一網打盡，任何材質地面清洗、拋光後立即煥然一新，使用後收藏容易，不佔空間。

餐廳與廚房產生的油汙會讓地面濕滑，造成滑倒的不幸事件，該項設備推出後在餐飲業受到重視。為擴大銷售，該公司鎖定餐飲連鎖業、月子中心、醫療院所、公部門、產業界，提供清洗諮詢及試用服務，也提供長、短期的租賃方案。

讓購買者安心使用，富特自動洗地機投保2000萬產品責任險，產品訊息可上網查詢http://www.tennant.net.tw/。洽詢電話(02)2791-2570。