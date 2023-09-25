經濟增長放緩 陸央行顧問：結構性改革也有立竿見影效果

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中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會委員劉世錦24日在上海一場論壇表示，大陸經濟增長進入高速到中速轉型期，不僅是宏觀政策可以短期見效，具有擴張效應的結構性改革同樣可有立竿見影之效，並強調新時期改革仍然要講「摸著石頭過河」，不同時期要解決不同的問題，要過不同的河。

大陸《第一財經》報導，劉世錦在2023外灘金融峰會上就現階段大陸經濟發展的狀態做出判斷。他認為，大陸經濟正處於最為複雜和迷茫的階段，經濟增速不及預期背後，是基建、房地產、出口等過去主要的經濟驅動力量均呈現下行趨勢，過去在經濟下行時「抓一下還管用」的這些「老辦法」不管用了。

但劉世錦強調，雖然大陸現在與上世紀90年代初泡沫經濟破裂後的日本有一些相似現象，但整體而言差別很大，不能混為一談。至於中國大陸是否如當時的日本陷入了「資產負債表衰退」，他認為，資產負債表衰退是一種表像，是缺少新增長點的結果，不能倒果為因。

劉世錦指出，大陸經濟要走出目前的困難局面，關鍵還是要挖掘新增長潛能。對此，他提出了大陸當前仍有挖掘空間的兩大動能。一是橫向挖掘需求空間，側重需求側，對穩住包括房地產在內的既有產業意義重大。即縮小中低收入群體與中高收入群體在終端需求結構（包括消費和非生產性投資）上的差距，使中低收入群體的消費水準逐步接近中高收入群體。

二是縱向升級動能，側重供給側，助推新產業的形成和壯大。即提升產業的技術含量和附加價值，拓展經濟的上行空間，包括兩個方面，一方面是現有產業的價值鏈升級，另一方面是新技術推動的新產業或「未來產業」生成與發展。劉世錦認為，數位技術和綠色轉型將會為縱向升級全面賦能。

對於如何推動大陸現階段經濟穩增長，市場普遍寄希望於更加寬鬆的宏觀政策支持。劉世錦認為，當前大陸的貨幣政策和財政政策都已經很寬鬆。「各級財政已經繃得很緊。僅有的一點發債空間，如果導向不對，也可能是加劇而非緩解經濟轉型困難」，劉世錦強調。

劉世錦指出，「需要澄清的一種觀點是，並不僅是宏觀政策可以短期見效，具有擴張效應的結構性改革同樣可有立竿見影之效」。對此，他提到三大改革方向建議：一是以進城農村人口基本公共服務均等化、城鄉生產要素雙向順暢流動為重點的需求側結構性改革；二是以穩定房地產等既有支柱產業、激發企業家精神助推新先導產業發展為重點的供給端結構性改革；三是以擴大有效需求、轉換資產負債模式、化解防控風險為重點的資產負債端改革。

在供給側改革方面，劉世錦認為，跨越「中等收入陷阱」更多要依靠創新驅動，我們比以往任何時候都需要企業家精神。「企業家精神，簡而言之就是創新精神，不僅是民營企業需要，國有企業、外資企業同樣需要」，他說，各級政府官員特別是主要負責人也需要創新精神，這是中國大陸成為創新型國家一個普遍而顯著的特徵。

「新時期改革仍然要講摸著石頭過河」，劉世錦認為，雖然改革開放已經40多年，但不同時期要解決不同的問題，要過不同的河，現階段面臨的是如何建設高標準市場經濟、如何實現高質量發展、如何發展民營經濟、新的發展動能怎麼挖掘等問題，仍會面對大量未知和不確定因素。

為此，劉世錦建議，在國家頂層設計指方向、劃底線的前提下，重提簡政放權、減少行政干預，把市場化法治化治理與鼓勵地方基層積極性創造性有機結合，允許試錯探索，允許多一些自選動作，為具有創新精神的各級幹部各類人才營造寬鬆環境。