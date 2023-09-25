亞太文化藝術教育學會會員大會 林庭年為教育文化事業貢獻

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亞太文化藝術教育學會第一屆第二次會員大會，近期假台北市君品大飯店召開，理事長林庭年表示，亞太文化藝術教育學會是一個致力於促進文化藝術和教育交流的專業組織，其使命是通過舉辦各類專業培訓課程、文化活動等形式，推動教育和文化的發展，提高會員們的專業素養和學術水平。並致力於促進會員之間的互動與交流，搭建一個共同成長和發展的平台。

林庭年致詞時，首先感謝各位理監事、顧問、會員對學會的支持和參與，由於大家的積極參與和貢獻，才使得學會能夠不斷發展壯大，為會員們提供更多更好的服務。在過去的一年裡，學會取得了許多成績和進展，也舉辦了一系列高質量的教育培訓活動，邀請國內優秀學者和專家來分享學會研究成果和經驗，為會員們提供了一個廣闊的學術交流平台，還承辦了一些具有影響力和代表性的藝文活動，讓會員們能夠有更多了解和體驗。

她強調，未來學會將繼續努力，為會員們提供學習和交流的機會，組織文化活動，豐富會員們的藝術生活，並積極爭取更多的資源和支持，為大家創造更好的發展環境和條件。

會中，林庭年也一一頒發理監事當選證書，副理事長蕭新武、常務監事林華翰、理事鄭淑惠、理事陳美貝、理事劉美麗、理事陳錡暉、理事林宏泰、監事陳雅玲、監事凃淑娥、監事楊云萱及馮光輝老師。

她並感謝總顧問林再生率領優秀的顧問團隊，除了許秀鳳、白峻峰、李佩娟、翁雅蓁、廖麗櫻等顧問，亦頒發中華國際女書畫家協會創會理事長楊靜江、中華書畫藝術學會副理事長黃旭清、南投縣民俗文物第六屆理事長茆庸正、社團法人金門縣攝影家協會理事長陳森照、手機攝影學會理事長閔其慰、元碩國際公司董事長王明春、英特葛國際有限公司總經理王家蓁、國際獅子會百年慶會長吳哲三、麗舍時尚婚紗總經理蘇芊樺等新進顧問證書。

大會最後，全體在溫馨和樂氣氛中，進行餐會及摸彩聯誼，林庭年再次感謝各位顧問會員及貴賓的支持和信任。希望大家日後能夠更積極地參與學會的活動和事務，並不吝提出寶貴的建議和意見，共同推動學會的發展，為教育和文化事業做出更大的貢獻。