韓國尋求邀請習近平訪韓 兩國關係將出現轉折點

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韓國總統尹錫悅的國家安全顧問趙太庸表示，尹錫悅的辦公室正努力推動中國國家主席習近平訪問韓國。一旦成事，這將是習近平約10年來首次訪韓。

趙太庸接受外電訪問時表示，習近平今年訪韓可能有難度，明年是可能的，預計這將成為韓中關係的轉折點。這是必須實現的目標。

習近平早前在杭州會見前來參加亞運會開幕式的韓國國務總理韓德洙。習近平表示，中國和韓國是搬不走的近鄰，也是分不開的合作夥伴；中韓關係走穩走實，符合兩國和兩國人民共同利益。

另據韓聯社25日引述韓國總統辦公室官員說法報導，習近平在會上主動表示將認真考慮訪韓事宜，被視為是希望改善兩國關係的重要正面訊號，韓國也將以此為基礎，正式推動與中方協商。

習近平上次訪問韓國是2014年7月，成為自1992年中國與韓國建交以來，第一位在訪問平壤之前就訪問首爾的中國領導人。

此外，韓國外交部次官補（部長助理）鄭炳元、中國外交部部長助理農融和日本外務省外務審議官船越健裕將出席26日舉行的三國高官會議。會議開始前，韓中和韓日代表將於明日下午各自舉行雙邊磋商；三國副局長級同日亦會開會，進行事先工作協商。

報導指出，韓國作為本屆峰會的輪值主席國，將向中日兩國提出三方合作構想藍圖，並爭取達成一致。