歡慶200週年「歐肯14年豐馥紫雪莉」豐潤果香馥韻綻放獨獻台灣

三得利（Beam Suntory）旗下，著名的「歐肯單一麥芽蘇格蘭威士忌」，今年跨越200週年里程碑，為了展現對全球第4大蘇格蘭威士忌市場－台灣的重視，以集團東西文化交融之優勢，歷經酒廠與台灣團隊無數對話交流，量身打造「歐肯(AUCHENTOSHAN) 14年豐馥紫雪莉單一麥芽蘇格蘭威士忌」，成就搭配台灣多元豐饒物產的最佳威士忌，即將在今年10月限量推出。

台灣三得利總經理顧令德表示，這是Beam Suntory集團第一次為台灣市場量身打造獨獻台灣的單一麥芽蘇格蘭威士忌，歐肯始終堅持經典的工藝、對品質嚴格把關，未來我們也會持續向「Premiumization」高端優質化的烈酒公司目標發展，希望讓更多消費者感受歐肯的獨特魅力。

顧令德強調，有別於市售雪莉桶風味威士忌大多強調單一桶型呈現出的偏甜沉重風味，初嘗驚喜然而在長時間飲用後、稍嫌單一無變化，「歐肯14年豐馥紫雪莉單一麥芽蘇格蘭威士忌」將以多項亮點獻給台灣的消費者，創立於1823年的歐肯酒廠，200年來始終如一是全蘇格蘭現存唯一全程全品項以「3次蒸餾」原酒進行陳年，有別於其他多數的蘇格蘭蒸餾酒廠只做2次蒸餾，多一道蒸餾工序，創造出獨一無二純淬、優雅順滑的酒體。而為了讓獨獻台灣的「歐肯14年紫雪莉」保有雪莉果香甜味，卻又充滿多層次變化的口感。釀酒團隊堅持使用3種橡木桶進行「3桶熟陳」精工步驟，首先嚴選在波本桶和Oloroso雪莉桶熟成14年以上原酒後進行勾兌成為基底；將基底分別放入西班牙Oloroso雪莉桶、及Pedro Ximénez雪莉桶過桶，釀出杏仁、葡萄乾和深色莓果氣息，同時賦予黑巧克力、成熟無花果、及太妃糖香甜尾韻；最後將3種橡木桶的特色完美融入，精彩創造出「龍眼花蜜」、「蜜香紅茶」、「冬瓜黑糖」等熟悉的台灣味，更適合長時間品飲並搭配台灣多元的豐饒佳餚。

台灣三得利行銷總監Roger則表示，為了彰顯台灣在地元素，歐肯更攜手獲獎無數、台灣新銳設計師葉忠宜，為「歐肯14年豐馥紫雪莉」操刀設計獨獻台灣專屬瓶標。瓶標上藍色與紫色波紋的流動線條象徵流經台灣東岸的暖流「黑潮」，並以象徵旺盛生命力的海洋圓形氣泡組成台灣；帶著赤道溫暖海水的黑潮，不但蘊育了台灣茂密的森林及多樣的生物，就像歐肯3次蒸餾的純淬酒質，能吸收每個橡木桶的特色帶來多元的風味，希望為台灣威士忌愛好者提供更多不同面向的味蕾體驗。

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