孝親獎》讓孝順成為習慣 3作品獲旺旺最佳金曲獎

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【旺報 朱紹聖】因疫情中斷3年，第三屆旺旺孝親獎24日在上海舉行總決審會議，來自兩岸三地的著名音樂人齊聚一堂，從將近120件作品中選出18件獲獎作品，3件作品更獲得最高榮譽「旺旺最佳金曲獎」，期望透過音樂提高社會對孝親觀念的關注，讓孝順成為一種話題，也成為一種習慣。

由中國旺旺控股有限公司、旺旺中時媒體集團主辦的第三屆旺旺孝親獎24日舉行總決審會議，評審陣容包含飛兒樂團團長陳建寧、上海音樂學院教授陳強斌、知名作詞人崔軾玄、金馬獎最佳電影配樂得獎人黃舒駿、一線娛樂創始人季聲珊、幕後圈創始人李泳彬、香港著名作詞人劉卓輝、音樂霸CEO丘旺蒼、快手音樂中心負責人于藍、音樂製作人趙佳霖齊聚上海。知名作詞人方文山則因無法親赴上海，改以影片的方式向孝親獎致意。

總決審邀請10位專家，現場票選出季聲珊為評審團主席，黃舒駿為副主席，主持評審作業。台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基為監審主席。此次評審會希望選出傳遞正能量，通俗易懂、容易記憶且易於傳唱的作品，鼓勵各類曲風、各種表達方式、各種利於孝親精神傳播之創作。

旺旺中時文化傳媒總經理、旺旺孝親獎執行長林淑黛介紹，今年孝親獎共計收到來自世界各地的6600多件作品，選出119件作品進入決審環節，再於總決審取前18位排名。評審結果於當日下午揭曉，由〈有一種冷是媽媽覺得冷〉、〈爸爸的摩托車〉、〈老花眼鏡〉獲得旺旺最佳金曲獎，其餘15名為旺旺金曲獎。

季聲珊受訪時表示，假如每個創作者都能透過一首歌影響一些人對生命的看法，或許可幫助更多父母和小孩懂得如何溝通，如此就會達到孝親的真正目的。黃舒駿則認為，本屆參賽作品的成熟度提高很多。

2023旺旺孝親獎所有得獎作品將於10月1日至10日在官網進行公示，並於10月23日下午於上海神旺大飯店舉辦頒獎典禮及成果展，期許繼續透過音樂等多種形式傳揚中華文化裡的孝親概念。