官股外資大對抗 台股迎報復性反彈 資金聚焦5族群12檔

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【旺得富理財網 王順泉】台股上周大跌576點、跌幅3.4%，外資單周大砍1,054億元，累計9月以來賣超達1304億元，對投資人來說是相當辛苦的一周。加權指數上周五盤中最低來到16,202點，跌破箱型整理區下緣16,264點，所幸破底後走高翻紅，呈現「破底翻」。市場上周消化聯準會「鷹派」利空之後，台股今天早盤反彈近百點，是否「利空出盡」築出底部，尚待觀察。

聯準會上周利率決策會議雖未升息，但官員呈現鷹派看法，市場擔憂高利率恐維持更長時間，明年降息空間恐將限縮，衝擊全球股市下挫，台股也跌破半年線。外資賣超金額擴大至1,054.13億元，創2022年6月中旬以來單周賣超最高金額；自營商也連續8周賣超，單週調節332.59億元；僅投信力挺台股，連8周買超，上周買超101.60億元，三大法人合計賣超近1,300億元。

安聯投信表示，聯準會為高利率將維持一段時間做了更一步的定調，並透露出緩步降息的訊息，可解讀為預期未來經濟沒那麼差；近期市場出現較大波動，主要是在反映利率政策方向步調與市場期望有所落差所致。

永誠國際投顧分析師許豐祿表示，周末期間美股科技股已經有止穩的態勢，外資上周連5賣達1054億、但官股上周連5買達206億。外媒報導第4季降息央行將多於升息的央行，石油需求旺季來臨，卻反而沒有旺季效應，可看出俄烏戰爭帶來的通膨影響已經接近尾聲，明年重點將轉為經濟成長，降息的力道不會小，預料風險性資產股票的價格將會走高。

統一投顧指出，盤面資金聚焦AI、IP矽智財、散熱、PCB、光通訊等族群，相關個股營邦、勤誠、世芯-KY、創意、力旺、奇鋐、聯茂、定穎投控、上詮、前鼎、華星光、台星科等12檔可留意。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。