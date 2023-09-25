吉利極氪計劃於2025年前 於歐洲再增加7款車型銷售

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中國汽車大廠吉利旗下品牌極氪已在歐洲銷售兩款車型，並計劃於2025年或之前再增加7款車型。歐洲業務負責人Spiros Fotinos表示，身為吉利汽車母企浙江吉利的其中一個品牌，讓極氪在打入市場上提供重要先機，目前吉利已透過Volvo、極星、領克來建立可信的標記，但他拒絕評論有關歐盟對中國電動車的反補貼調查。

極氪於6月下旬時開始銷售極氪001（Zeeker 001）及極氪X，與福士汽車的ID.7及寶馬的iX1競爭，今年目標銷售14萬輛汽車，2025年升至65萬輛。極氪會於11月在歐洲向瑞典及荷蘭作首批交付，本月亦會開始在德國銷售。

另據新華社日前報導，吉利集團與匈牙利格蘭德汽車中歐公司去年11月在布達佩斯舉行戰略合作簽約儀式，宣告吉利汽車首次進入歐盟市場。

吉利常務副總經理薛濤和格蘭德汽車中歐公司執行長維克託在儀式上簽署合作協議。根據協議，格蘭德汽車將在匈牙利、捷克以及斯洛伐克銷售吉利的幾何C型電動汽車，首批汽車預計將於2023年上半年開售。

薛濤當時表示，在電動化浪潮影響下，中東歐地區新能源汽車市場展現出蓬勃生機，這為吉利攜手格蘭德汽車開拓新能源汽車市場帶來極大助力。此次簽約標誌著吉利汽車在歐洲市場戰略佈局取得新突破，全球化進程加速。

格蘭德汽車方則表示，中國產品在歐洲越來越受歡迎，歐洲客戶對中國汽車的評價非常積極。

極氪（Zeekr）執行長安聰慧當時也透露計畫讓其電動車極氪001在2023年進軍歐洲市場。

吉利汽車港股25日早盤開盤下挫，跌逾1％，報9.41港幣。