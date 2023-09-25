華為手機輸了？自己人吐心聲：iPhone這點贏了

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【中時新聞網 郭宜欣】即使面臨華為Mate 60 Pro強勢壓境，蘋果iPhone 15系列新機上周五在大陸市場開賣後仍引發排隊熱潮，有消費者坦言，蘋果與華為的差別並不大，因為華為缺貨才改買iPhone，但華為手機系統變慢的速度比iPhone還要快。

CNBC報導，大陸消費者排隊購買iPhone手機，但在他們心裡似乎存在許多矛盾，一名趙姓消費者表示，起初想購買華為Mate 60 Pro手機，但要上網購買時就已經買完了，所以我決定買iPhone 15，兩者之間並沒有太大差別。

此外，他不認為購買華為就比較愛國，「我不認為購買華為就是愛國，華為和蘋果不是都向大陸繳稅嗎？蘋果可能還繳得更多。」

話鋒一轉，趙姓消費者也提到，華為與蘋果手機的差異，華為手機可能會在兩至三年內變慢，蘋果系統可以維持更長的時間，可能四至五年，「但我通常會在兩至三年內換手機，所以這對我來說其實差不多。」

從iPhone 15銷售初期的數據觀察，熱潮似乎比iPhone 14還要旺，大陸電商平台京東旗下物流子公司達達表示，與去年iPhone 14相比，使用配送程式的數量激增253%，上午8點開始送貨的10分鐘內，已經有2.5萬台手機正在運送給消費者。