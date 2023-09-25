培育女性科學家 陳淑華與吳宏達夫妻檔先後獲師鐸獎

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宜蘭縣員山國中教師陳淑華推動科學教育，她培育女性科學家，鼓勵女學生參加科展，這些年來指導10位以上學生獲全國福爾摩沙女兒獎殊榮，她今天獲教育部頒發師鐸獎。特別的是，她的先生、同樣是宜蘭員山國中老師的吳宏達，已在2022年獲得師鐸獎。陳淑華與吳宏達是夫妻同獲師鐸獎的罕見案例。

今年一共有72位教師榮獲師鐸獎、20位獲得教育奉獻獎，以及373位服務滿40年的資深優良教師，教育部今天在陽明山中山樓舉行頒獎典禮蔡英文總統、行政院長陳建仁及教育部長潘文忠親臨會場向獲獎教師祝賀，並感謝全國老師為教育的辛勞奉獻。

陳淑華是今年師鐸獎得主之一，她因為積極培育女性科學家而獲獎。陳淑華表示，在宜蘭員山鄉，很多父母都外出工作，隔代教養的狀況普遍，甚至有些家長將男孩子送到其他地方去就讀，而女孩子不需要讀太多書，就將他們留在當地。因此在學校裡面，女生很多。

陳淑華說，女生具敏銳及細心的特質，因此她就帶著孩子到學校周圍農業生態區去認識當地農場，並將此融入課程，也鼓勵學生參加科展及發明展。這些年來，許多孩子在科展方面的表現出色，獲得全國福爾摩沙女兒獎的殊榮，而且透過特殊選才管道進入國立大學。

陳淑華的先生吳宏達2022年就已獲師鐸獎，他今天也出席頒獎典禮，分享太太的喜悅。吳宏達和陳淑華都在員山國中推動科學教育，也因此先後獲得師鐸獎。吳宏達表示，科學教育具普世價值，不是只為資優班學生而設，應該也要落實在偏鄉學校。

另一位師鐸獎得主、新北市立中山國中校長范筱蓉，從事教育20多年來，一直在推動校園廣播，她化身DJ，陪孩子走過青春歲月。范筱蓉說，她之前擔任新北市福和國中校長時，有個學生確診了，將在醫院抗疫過程以文字和圖畫寫下來，並因此克服恐懼和焦慮，她在校園廣播分享這件事，是非常特別的經驗。

台南市七股區樹林國小教師楊易霖也是今年師鐸獎得主。楊易霖說，她的母親原本是高中老師，但因為跟不上科技的腳步而選擇退休，這個事件讓他難忘。因此他積極推動「科技翻轉偏鄉」，透過「科技生活化」讓學校的師生都可以學習面對問題，插上科技的翅膀展翅高飛。