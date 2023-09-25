投資台灣3大方案延至2024 蔡總統：台商是台灣走向世界推手

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總統蔡英文今（25）日上午出席「世界台灣商會聯合總會第29屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」時表示，台商是台灣走向世界的重要推手。她說，這幾年迎來投資台灣大爆發，「投資合灣三大方案」加上「境外資金回台」審查的金額超過2兆，「投資台灣三大方案」已延長實施到2024年，政府會協助大家在海外有更多發展空間，也歡迎大家回台投資。

蔡英文致詞時感謝世總的夥伴們，大家努力在各國為台灣拓展貿易經濟關係，也非常熱心公益，回饋台灣和國際社會。例如這幾年來，不論是對於全球防疫、俄烏戰爭或是土耳其震災，世總的夥伴都積極捐贈物資，表達對國際社會的關懷；今年，世總也捐贈儀器給國內的搜救隊，提升防救災的量能。她要再次感謝大家的付出。

蔡英文提到，世總幫助台灣開拓經貿市場，政府也會協助大家在海外有更多的發展空間。相信大家都有注意到，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署。我們也持續努力，希望台灣和美國能盡早簽訂「避免雙重課稅協定」，提供雙方更便利的投資環境。

她說，去年，政府提出「強化歐洲鏈結計畫」，成立中東歐投資、融資基金，讓臺灣和歐洲在生技和電動車等關鍵產業，能持續強化合作。而在政府積極推動新南向政策之下，去年，台灣對新南向國家的貿易額和出口額，都創下歷史新高。

蔡英文指出，這些成果的背後，都有台商朋友的支持和付出，我們也鼓勵台商朋友回台投資。這幾年來，迎來投資台灣大爆發，「投資台灣三大方案」加上「境外資金回臺」審查的金額超過2兆元，也驅動臺灣經濟成長動能。現在，「投資台灣三大方案」已經延長實施到2024年，她歡迎各位台商朋友，加入回台投資行列。

蔡英文進一步表示，台商都是台灣「走向世界的重要推手」。藉這個機會，她要拜託大家持續在全球各地發揮影響力，讓更多國際友人一起來支持臺灣的國際參與，讓台灣在世界舞臺扮演更關鍵的角色。迎向後疫情時代，台灣有很多挑戰要克服，她要再次感謝世總及台商朋友對台灣的疼惜和支持，未來，繼續一起打拚。