大陸「十一」黃金周預計有逾兩千萬人出國 東京最熱門

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經歷了一個強勁的夏季之後，隨著黃金周假期的到來，大陸的旅遊市場即將迎來又一次爆發。預計將有超過2,100萬人在這八天假期中搭乘航班，相當於幾乎所有澳洲人在一周多一點的時間內搭機出行。目的地方面，東京最受陸客喜愛。

綜合外媒25日報導，9月29日至10月6號的長假包括中秋節和國慶。中國民用航空局副司長靳軍號9月15日在北京舉行的記者會上表示，長假期間，搭機出行的旅客將超過2,100萬人次。監管機構稱，國內客運航班每天將有大約14,000個。

隨著中國遊客競相預訂航班，機票價格不斷攀升，一些熱門航線的機票價格上漲了一倍以上。 中國國航9月29日從北京飛往成都的經濟艙機票價格為人民幣（下同）1,800元（合250美元），9月22日為680美元。上海-雪梨等長途國際航班的票價也比10月晚些時候的票價翻倍或更高。

線上旅行平台同程在報告中表示，票價上漲在一定程度上反映了中國一些較偏遠的目的地越來越受歡迎，這次假期較長，前往這些地方更具吸引力。其中新疆、西藏、青海、寧夏和黑龍江等地最受歡迎。報告顯示，涉疆旅遊套裝的搜尋量比一年前增加了10倍以上。

八天假期還可以進行更長的旅行。數據和分析公司ForwardKeys一項研究發現，37％的旅客計劃在目的地停留六到八晚，比疫情前的2019年增加了3個百分點。

ForwardKeys分析師Nancy Dai在報告中表示，機票數據還顯示，單身旅行者和情侶的預訂量有所增加，旅遊經營者、酒店經營者和零售商在這個黃金周要牢記這一點。

Flight Master的數據顯示，東京與上海和北京之間的航班預訂量是假期期間排名前10的國際航線。