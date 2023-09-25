彰化縣校園職擊就業促進計畫 助大葉學子打造就業力

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勞動部勞動力發展署指導、彰化縣政府主辦、社團法人彰化縣中小企業協會承辦的「112 年度彰化縣校園職擊就業促進計畫」，今(25日)在大葉大學舉辦，邀請台灣優格食品股份有限公司曾明哲副總、沛美生醫科技股份有限公司許晉溢經理兩位企業講師，與大葉大學企業管理學系學生互動，協助職場未來新鮮人打造就業力。

112 年度彰化縣校園職擊就業促進計畫在大葉大學登場。圖／大葉大學提供

企管系助理教授鄭焜中表示，大葉大學積極引進業界資源，幫助學生學用合一，感謝彰化縣政府與社團法人彰化縣中小企業協會到校辦理「112 年度彰化縣校園職擊就業促進計畫」，提供學生與廠商面對面的機會。台灣優格食品股份有限公司不只是生產餅乾，更在民國103 年通過經濟部觀光工廠認證，創立台灣優格餅乾學院，沛美生醫科技股份有限公司深耕美粧保養品的研發、量產與行銷，產品已銷售到世界多個國家，相信經由企業追求創新突破的成功經驗分享，不僅有助學生強化就業能力，更能引導學生把握在學期間，提早規劃個人職涯，畢業即就業。

112 年度彰化縣校園職擊就業促進計畫邀請企業到大葉大學與企管系學生互動。圖／大葉大學提供

社團法人彰化縣中小企業協會理事長陳澤民指出，為了縮短大專院校準新鮮人摸索職場出路的時間，彰化縣政府推動「112 年度彰化縣校園職擊就業促進計畫」，總計推出十個場次的就業講座，邀請彰化縣多家優質廠商到校園分享，帶領青年學子認識企業各類職缺所需要的專業職能，幫助大學生了解產業文化與工作形態，提早掌握就業趨勢，無縫接軌職場，更希望可以把好人才留在彰化就業，協助中小企業網羅新血。