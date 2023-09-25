彰化縣校園職擊就業促進計畫 助大葉學子打造就業力

勞動部勞動力發展署指導、彰化縣政府主辦、社團法人彰化縣中小企業協會承辦的「112 年度彰化縣校園職擊就業促進計畫」，今(25日)在大葉大學舉辦，邀請台灣優格食品股份有限公司曾明哲副總、沛美生醫科技股份有限公司許晉溢經理兩位企業講師，與大葉大學企業管理學系學生互動，協助職場未來新鮮人打造就業力。
企管系助理教授鄭焜中表示，大葉大學積極引進業界資源，幫助學生學用合一，感謝彰化縣政府與社團法人彰化縣中小企業協會到校辦理「112 年度彰化縣校園職擊就業促進計畫」，提供學生與廠商面對面的機會。台灣優格食品股份有限公司不只是生產餅乾，更在民國103 年通過經濟部觀光工廠認證，創立台灣優格餅乾學院，沛美生醫科技股份有限公司深耕美粧保養品的研發、量產與行銷，產品已銷售到世界多個國家，相信經由企業追求創新突破的成功經驗分享，不僅有助學生強化就業能力，更能引導學生把握在學期間，提早規劃個人職涯，畢業即就業。
社團法人彰化縣中小企業協會理事長陳澤民指出，為了縮短大專院校準新鮮人摸索職場出路的時間，彰化縣政府推動「112 年度彰化縣校園職擊就業促進計畫」，總計推出十個場次的就業講座，邀請彰化縣多家優質廠商到校園分享，帶領青年學子認識企業各類職缺所需要的專業職能，幫助大學生了解產業文化與工作形態，提早掌握就業趨勢，無縫接軌職場，更希望可以把好人才留在彰化就業，協助中小企業網羅新血。