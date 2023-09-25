科學中藥推向國際 陽明交大攜手順天堂「淨冠方」在美上市

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由陽明交大傳統醫藥研究所研發的中藥方劑「淨冠方」，近日在國內生技藥廠順天堂的合作下，本月正式於美國電商巨擘Amazon上架。此次淨冠方能在美上市，足以證明台灣具有科學中醫的量能。

由連翹、黃芩、柴胡、厚朴、藿香五款草藥所組成的淨冠方，是陽明交大傳統醫藥研究所，同時也是北市聯合醫院林森中醫昆明院區前院長許中華，依據2003年SARS抗疫經驗、臨床心得與中醫理論開立的藥方。在新冠肺炎疫情最嚴重時，提供就醫民眾作為疫苗輔助與減毒防護之用。

陽明交大表示，淨冠方技轉順天堂後順利打開美國市場，以保健食品在美國販售。商品化前，淨冠方是以傳統水煎藥形式提供民眾服用。考量藥材品管及需要將煎煮液科學化與標準化，順天堂將淨冠方做成方便且易服用的膠囊劑型，不僅攜帶方便也符合美國市場服用習慣，讓更多外籍民眾能輕鬆享受天然中草藥的好處。

根據中醫，連翹有助淨化咽喉、黃芩有助淨化上焦、柴胡有助淨化肌理、厚朴有助淨化腸肺、藿香可淨化癘氣。許中華表示，從SARS到COVID-19臨床經驗發現，這款藥方可以建立預防病毒入侵的防護網，也可以弱化病毒改善喉嚨痛、咳嗽及頭痛等症狀，相關科學實驗也已發表在國際期刊。

順天堂總經理莊武璋對於能參與淨冠方全球推廣感到無比光榮。他說，淨冠方成功上市不僅是中醫藥界的一大里程碑，更是對全球健康的重大貢獻。在淨冠方於美國Amazon上架之前，順天堂已透過自身在美國的網路通路販售，這次與陽明交大淨冠方合作將推向國際，能讓非華人區域如歐美等更瞭解中草藥，也能幫助預防流感、新冠、提升免疫之好處。