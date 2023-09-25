金手獎協會理事長孫志仲處女秀

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金手獎協會理事長孫志仲，首次參加台灣玻璃博物館吹薩克斯風活動，吹甜蜜蜜等經典名歌。

臺中市金手獎協會理事長孫志仲表示，第一次受邀到台灣玻璃博物館活動吹薩克斯風演出，這麼大的舞台，心裡有點緊張。金手獎得主所組金手獎薩克斯風樂團，由工策會黃總幹事擔任榮譽總監，其餘成員都是企業的核心人物，大家在企業生存競爭的壓力下，共同尋找第二專長，在拼事業之餘，又可以學第二適合自己專長，娛樂自己，從而娛樂他人，達到眾樂樂。

孫志仲指出，金手獎得主不但傳承台中製造業金手精神，更是推動臺中經濟發展、不可或缺的一份子。每位事業的領導人，在下班後除了享受天倫之樂，也要有自己喜歡的興趣，所以渴望感受音樂藝術的美與純淨，因此於多年前組成樂團、讓音符療癒身心、用樂聲修養心性，除了自娛，更積極參與公益演出，讓自己成長，學有所長，才能娛樂他人，大家一起出去，才能高高興興出去演出，帶給大家歡喜，快快樂樂的回家。

這次很榮幸受邀到玻璃博物館演出，演奏歌曲包括：愛拼才會贏、贏你喲、追幸福、甜蜜蜜、冬戀、月朦朧鳥朦朧等經典名曲，受到熱情觀眾掌聲，心裡感到非常快樂，將來能再接再厲，提供觀眾更優質的聲音。

多年的努力練習，有機會能登上大舞台，期待以最佳表現，與觀眾同樂，為確保觀賞優美音樂，樂團音質的提升，與企業經營一樣充滿挑戰，團員本著金手精神，勉力向前、精益求精，金手翱翔、樂音飛揚，台中啟航、共創美好大未來。