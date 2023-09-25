北美票房創今年新低 鬼修女II穩住冠軍

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【中央社洛杉磯24日綜合外電報導】北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天公布數據，死氣沉沉的北美票房本週末創下今年新低，排名第一的「鬼修女II」（The Nun II）僅840萬美元入袋。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）表示：「這個數字不太好看。」他說，整個月的票房成績都很糟。

葛羅斯說，好萊塢編劇和演員長達數月的罷工行動據報今天來到關鍵時刻，但仍「無法很快結束」。

這場罷工行動導致眾家明星無法為新片上映進行宣傳。

本週末前5名電影票房總計約3100萬美元，比「Barbie芭比」（Barbie）上映第4週時的成績還差。

恐怖片「鬼修女II」本週進帳840萬美元，儘管成績不溫不火，過去幾週來仍穩居榜首。北美院線聯盟估計，本週首映的動作片「浴血任務4」（Expend4bles）收入830萬美元，與「鬼修女II」相去不遠。

擠上第2名的「浴血任務4」由傑森史塔森（Jason Statham）、席維斯史特龍（Sylvester Stallone）和杜夫朗格（Dolph Lundgren）等老牌明星領銜主演。

排名第3的是「威尼斯魅影謀殺案」（A Haunting in Venice），進帳630萬美元。這是導演肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）又一次改編阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）偵探小說的作品。

第4名是丹佐華盛頓（Denzel Washington）主演的「私刑教育3」（The Equalizer 3），賺進470萬美元。

上映第10週的「Barbie芭比」穩住第5名，收入320萬美元。

排名第6到第10的作品依序為：「我的希臘婚禮3」（My Big Fat Greek Wedding 3，暫譯），300萬美元；「印咒：畢舍遮」（It Lives Inside），260萬美元；「笨錢效應 」（Dumb Money），250萬美元；「藍甲蟲」（Blue Beetle），180萬美元；「奧本海默」（Oppenheimer），160萬美元。