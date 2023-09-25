世界旗袍皇后國際大賽 21世紀女力崛起新局面

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台灣世界旗袍文化推展聯合會日前於台北大直典華盛大舉辦「世界旗袍皇后國際大賽」，由品牌創辦人張莉緹與第五屆林品君總會長、一副暨第六屆總會長郭子綺、名譽會長金文雯三位主席共同執行任務，打造一場4天的國際級的夫人大賽，還迎來六個國家的國際佳麗齊聚台灣共襄盛舉。

「皇冠未必能改變妳的人生，但透過奪冠的過程，學習與經歷不同的精采生活。皇冠不是頂在頭上，而是烙在心裡的，把女性的愛與良善，女性的美及正能量傳送全世界。」台灣世界旗袍文化推展聯合會創會會長、品牌創辦人張莉緹表示，「台灣世旗」籌辦夫人賽事，期望透過大型舞台「將女性轉變為新的一股力量，賦予婦女平權，以及現代女性必須適應新的常態，展現女力柔性的力量，藉由鼓起勇氣和挑戰自我的方式，成為優秀傑出的新女性，塑造女性榜樣，遇見更好的自己」。

世界旗袍皇后國際大賽主辦單位並在賽前率領海內外佳麗𣈱遊台北知名景點，享受美食與美景，讓各國佳麗認識台灣，達到一次優質的國民外交。在9月19日選手之夜，張莉緹創會長特別感謝三重貝斯薇榳婚宴會館的支持，舉辦了AGOGO Party及佳麗們的交換禮物環節，並選出前十佳造型佳麗。在DJ的懷舊旋律中，氣氛嗨翻天，各國主席與佳麗的感情聯誼達到最高潮。

9月20日總決賽當日，在全體肅立唱國歌的曲目中揭開序幕。台北觀傳局薛秋火副局長和新北市政總顧問李麗圳亦親臨現場祝賀並見證台灣女性歷史性的時刻；席間更邀請知名女歌手許景淳登台獻唱，空靈乾淨的歌聲，擄獲全埸嘉賓的心。

這場賽事活動參與人數破500人次，現場佳麗穿著自己國家代表民族服飾進場，手持自己的國家國旗氣勢驚豔全場觀眾。才藝入選前七強中，尤以近80歲的典雅組曹思思帶傷上場完成探戈舞曲，此等堅持不放棄的運動家精神，成為各國佳麗們學習的榜樣。

在最後旗袍的環節中，各國佳麗穿起中華文化的服飾─旗袍，身材與氣質儘顯，尤其日本與印尼泰國選手第一次穿上旗袍非常新鮮與興奮，此環節最佳旗袍的前三名，都是台灣選手囊括：周姵晴、馮欣庭、許玳寧。

而此場賽事活動亦受到各界知名品牌公司的青睞，對此次世界旗袍皇后國際大賽支持與鼓勵，提供豐厚贊助產品，使得這次競賽佳麗滿載而歸，尤其海外主席與佳麗可以體驗許多台灣優質產品，同時也讓有意願跨海外巿場領域的廠商可以透過賽事得到媒合平台。

張莉緹創會長特別銘謝：聖緹雅美學診所、群富健康事業公司、家樂生活事業公司、美悅美有限公司、乃康環球公司、日商富地滋公司台灣分公司、采騰診所等企業贊助；所謂「梧桐已立、鳳自來儀」，張創會長深信，本次活動因為有各界的有力支持，增添了許多經驗和影響力，為活動帶來獨特的價值，將有助於激發更多已婚女性追求卓越和自信，同時促進不同文化之間的服飾交流與文化融合，而此舉更獲得更多的國際友誼與贊許，進而吸引更多人焦點，讓台灣被看見，進一步達到國民外交。

主辦單位為求比賽公平、公正，現場並有吳奕綸、饒菲、楊明瑜3位律師組成律師團出席參與公證。比賽最後在律師團的公證下，宣布2023年得主──冠軍3組各3名，亞軍、季軍3組各2名（典雅組）。「2023世界旗袍皇后國際大賽」得獎名單如下──

冠軍：林梅菊、 June Liew（馬來西亞）、Masami Miyazaki（日本）。亞軍：曹思思、張秀鈴。季軍：胡月華（馬來西亞）、Dr.米雪。

【麗人組】冠軍：陳玫君、劉家羽、戴羽雀。亞軍：鄭騰娥、黃秋芬。季軍：何冬月、曾香菱（越南）。

【名媛組】冠軍：馮欣婷、周姵晴、許玳寧。亞軍：翁宥蓁、連雯潔（馬來西亞）。季軍：蔡佳親、蕭美萍。

【最美旗袍獎】冠軍：周姵晴。亞軍：馮欣婷。季軍：許玳寧。

【最美晚禮服獎】冠軍：周姵晴。亞軍：劉家羽。季軍：莊湘怡。

【最佳民族服獎】冠軍：陳玫君。亞軍：劉家羽。

【最佳才藝獎】冠軍：許玳寧。亞軍：蔡佳親。季軍：戴羽雀。

【優秀獎】何冬月、呂淑貞、黃秋芬。

大賽亦選出2位品牌代言人／宣傳大使─周姵晴、陳玫君，以及各項大使獎與附屬獎項。