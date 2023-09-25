沒節能船就等死！航運業剉咧等 減碳成沉重的美意？

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【旺得富理財網 李澍】節能減碳是全球趨勢也是汰弱留強的考驗，船運若無法跟上，將直接出局。但面對通膨、原物料價格上揚，有船運業者坦言，想換新船但實在難以入手；有的公司想找二手但偏新的船，也不容易；有產業調查顯示，節能減碳引發的造船熱潮可能會延續幾10年，這對船運無疑是一場決定命運的馬拉松競賽。

汰舊船換新船已非新聞，如慧洋海運董事長藍俊昇就多次提及，船公司不造節能船就等著被淘汰；長榮航7月間公告，斥資千億購入24艘1.6萬TEU甲醇雙燃料貨櫃輪；另外，不久前，正德購置的4萬噸環保節能船也陸續交付成軍；從上述可以窺知，汰舊換新成為船運業必要之舉，但對業者來說，可說是困難重重，尤其是家底不如貨櫃航運厚實的散裝航運。

ETtoday報導提到，國內多家散裝航運業者多年未造新船，現在大翻新讓業者哀嚎，船價太高實在難以出手；以8萬噸巴拿馬系列卡爾薩姆型船來說，2017年造價為2,500萬美元，現在中國大陸造價約要3,500萬美元，漲價約4成，日本更貴甚至要4千萬美元；儘管過去2年散裝航運都有獲利，且今年船運景氣下滑，卡爾薩姆型船價下滑約1百萬美元，但對散裝船東來說，仍然太貴，而現在下單，等到拿到新船也已要2026年。

實際檢視陽明海運旗下的光明海運、四維航、新興航運與益航等業者；就新興來說。去年有購進10年船齡的現成船，但要在更新個5年，現在要買不容易；另外，像光明海運，因有官股身份，承擔造船除了有行政作業上的風險，近幾年船價上漲，造就是追高，因此多次討論建造新船後，仍遲遲未有下文。

另外，慧洋、裕民、中航、台航與正德雖有持續造船，但公司財力不一；業界分析，在環保要求下，還沒造船的業者應該想造，但因通膨、原物料漲價，節能船或新燃料成本偏高，看不到船價回檔時機。

《經濟日報》曾報導，有業內人士指出，船商決定造船的時機和船舶選擇都會直接影響企業獲利；而汰舊換新是個漫長的過程，波羅的海國際航運公會（BIMCO）預期，未來10年有1.5萬艘船隻需要拆解；而英國諮詢公司航運策略（Shipping Strategy）則評估，新船造船熱潮將因綠色目標延續幾10年；綜上所述，要跟上節能減碳的潮流，對台灣船運業來說，不論有錢沒錢，都是長達10幾年的馬拉松。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。