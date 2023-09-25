《盤中解析》台股漲1點→漲百點 法人：跟著「它」才有勝算

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【時報記者任珮云台北報導】台股今早開盤由蘋概股領軍，加權指數向5日線靠攏。從走勢上看，加權指數日K在連4黑後，出現2根紅K，本周能否出現跌深反彈，蘋概股續航為多空勢力拉鋸的重要視窗。台股今早以16345.78開盤，小漲1.3點，但隨後在台積電翻紅、蘋概股領軍、車電族群偏多下，盤中一度站上16450.96點，漲逾百點。

今早蘋概股同協(5460)、金像電(2368)、良維(6290)等奮力反彈逾半根停板，而大立光(3008)、健鼎(3044)、瑞昱(2379)、玉晶光(3406)和台達電(2308)等也都向上走高。

法人分析，此波空方勢力來勢洶洶，直接貫穿過去一個多月形成的半年線支撐，也跌破八月中的低點16264點，型態上是旗型整理後的向下突破，若盤面未能出現題材股有力支撐，則依照型態分析台股還有下探空間。

分析此波震央美股，首先FOMC一如預期並未升息，只是暗示後面還可能升息，意圖保留彈性，不過市場對於11月、乃至12月FOMC的猜測都是不升息，顯然市場並不相信FED鷹派言論。然而公債殖利率卻在不斷飆升，這與升息即將告終的想法矛盾，有可能反映FED縮表的影響。上周台股盤面上以半導體跌最兇、跌5.7%，主要是外資倒貨，台積電連續跳空跌6.5%。今早台積電止跌，而半導體族群也反彈0.7個百分點，略為抑制空方氣燄。

法人分析，目前全球資金回流美國，所以外資賣超難以停止，台股唯有憑藉本土資金，從投信持續買超可以知道，個股短線只有跟從投信方向才有較高勝算。