《國際產業》只差28%加入5大天王 「這黑馬」向兆元俱樂部扣關

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】外媒分析指出，在輝達（Nvidia）吸走了所有鎂光燈焦點之際，有一檔「超級股」也跑得飛快，現在正在敲門準備進入「兆元俱樂部」。

今年是美國科技股表現輝煌的一年，那斯達克100指數迄今已經飆漲40%，輝達股價上漲2倍，帶動市值突破1兆美元，繼蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌母公司Alphabet等另外4家美國科技巨頭之後，加入了這個尊貴的「兆元俱樂部」，成為美股的「五大天王」。

現在有另一隻黑馬正在竄出。臉書與Instagram（IG）等社群平台母公司Meta Platforms提升公司效率與投入AI領域的努力獲得投資人肯定，今年來股價上漲144%，以進行這項分析當下的市值7,780億美元來看，只要再增加28%就能躋身「兆元俱樂部」。

上周五，Meta股價上漲1.13%，收在299.08美元，市值為7695.81億美元。

據分析指出，單單就Meta的獲利前景來看，該公司可能在今年底就能加入「五大天王」行列。

AI推薦是抖音（TikTok）成功的秘訣，Meta在這方面迎頭趕上的努力也終於開花結果，該公司曾表示，第二財季（截至6月30日），在AI功能帶動下，用戶使用臉書的時間較前一年同期成長7%。

此外，Meta曾表示第一財季AI在IG的「變現」效率年增30%、在臉書年增40%，換句話說，AI越來越能準確地找到用戶的偏好。

這些數字對Meta的財務可能造成深遠而長期的影響。用戶在社群app花費的時間越長，Meta可能向他們推送廣告進而創造營收的機會就越多。當AI能讓Meta更準確鎖定廣告用戶，那麼客戶便可能願意砸更多錢在其平台上投放廣告，Meta的變現能力也將大幅提升。