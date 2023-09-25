中秋連假將變天降溫 這兩地最有感

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【中時新聞網 莊楚雯】中秋連假變天，氣象專家吳德榮表示，周五（29日）連假第1天北部海面有微弱鋒面，大台北、東半部降雨機率略提高，氣溫略降，新竹以南近山區午後有雷雨，氣象署表示，接著東北季風增強，周六、周日北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，周日高溫下降2、3度。

颱風方面，氣象署表示，目前南海到菲律賓東方海面是大低壓帶，這幾天發展成颱風的機率不高，月底會比較明朗，而南海的熱帶系統發展會往越南前進，不影響台灣。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日各地晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨；東北風微弱，北海岸及東北部偶有雨。各地白天偏熱，今北部氣溫23至36度、中部24至35度、南部24至35度、東部21至35度。

吳德榮表示，明日至周四（26至28日）各地多雲時晴、白天氣溫微降仍偏熱；水氣略增，東半部及大台北東側偶有局部短暫雨，不穩定度略提高，西半部近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，範圍略擴大。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，中秋連假（29日至10月1日）南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動發展，對台暫無影響；周五（29日）北部海面有微弱鋒面，迎風面大台北、東半部降雨機率略提高，氣溫略降，新竹以南多雲時晴、近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。氣象署指出，接著東北季風增強，周六、周日北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，周日高溫下降2、3度，北部約25至29度。