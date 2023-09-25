滙豐銀：美升息已到盡頭 最看好「這些標的」

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滙豐銀行認為，美國政策利率已經觸頂，全球升息結束對債券最有利，因此會提高債券投資比重且降低現金配置，尤其看好5～7年優質環球公司債及美國國債；另對於股票維持中性，主要是因政策利率維持在高檔較長的時間，在股票投資則偏好美股、亞洲中的印度、印尼及拉丁美洲。

滙豐銀行25日舉行2023年第四季投資展望說明會。

展望未來六個月，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，滙豐將採取溫和偏好風險的投資策略，降低配置現金，維持偏高配置全球投資等級債券和美國國債，並增持避險基金。匯豐對全球股市保持中性配置，增持美國和亞洲股票。在亞洲（日本除外）股票市場中，滙豐對印度和印尼持偏高配置觀點，對大陸、香港及台灣股票持中性評級。

滙豐銀行認為，美國政策利率觸頂加上經濟軟著陸，印度和東南亞經濟穩健成長，加上大陸將加強推動穩成長政策措施，將支持投資情緒改善。由於美國與歐洲成長前景差異擴大，美元將長期處於高利息環境，預期美元受惠經濟展望好轉而繼續維持強勢。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲進一步說明滙豐銀行目前看法及投資策略。她表示，美國聯準會於9月會議停止升息，預期聯邦基金利率目標區間將停留在5.25％～5.50％的高峰，直至2024年第三季。預測美國核心通膨將持續放緩，創造空間讓聯準會在明年第三季和第四季共降息兩次，每次25個基點，美國利率觸頂有助降低風險溢價，對風險資產未來6個月回報有利，包括投資等級債券、美國國債、美國和亞洲股票。

范卓雲說，聯準會已完成升息，歐洲央行和英國央行同時表示升息週期結束，有利於債券市場。因此，滙豐銀行對中存續期5至7年的優質企業債券和美國國債維持最大偏高配置。利率觸頂的環境也為成長型股票帶來重大支撐，特別是美國科技產業的大型股。由於美國經濟表現強韌，為美股升勢擴大奠定基礎，除了繼續加碼美國科技股，同時偏好美國工業、金融、非必需消費品和醫療保健領域的更多機會。