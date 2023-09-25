圓夢協會與義美食品攜手獻愛中秋

一年一度的中秋佳節將屆，桃園市圓夢愛心關懷協會與義美庇護工場桃園民生店再度攜手合作，推出兩款精緻的中秋禮盒，包括「月圓綜合禮盒」和「新願中秋綜合禮盒」提供愛心人士認購。

據悉，此次為該協會理事長謝慧謹帶領所有同仁進行「每月一愛」的第117場活動，今年特結合義美食品擴大以雙重愛心的方式，將購買未取回的庇護中秋禮盒，分享給9家啟智教養院及華山獨居長者，讓一份愛心化為兩份感動，成就憨寶貝及弱勢團體的幸福。桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，該協會成立9年多以來每個月都會舉辦一個主題式愛心活動，因著活動規劃而走訪了台灣各地，當在看見憨寶貝們努力工作的畫面後更深受感動，也更了解每一個簡單容易的動作都是他們一次次練習的成果，謝理事長說今年因受景氣影響僅募得近40萬元(約500盒月餅)，和預期目標有段落差，相對也影響了捐贈數量，但她仍會排除萬難帶著協會同仁努力持續公益，也懇請社會大眾能夠繼續支持「每月一愛」活動，讓努力工作的憨寶貝與各地弱勢族群都能擁有來自社會大眾的愛心守護。

謝慧謹指出，義美食品附設庇護工場桃園民生店為全台第一間公益門市，成立以來努力為心智障礙者創造美好的就業空間，以用心感受、用愛實踐的經營理念，讓每一位憨兒都能找到屬於自己的價值，謝理事長呼籲社會大眾無論身處何地都可以用行動支持，讓庇護工場的憨寶貝們得到自立生活的機會，更能幫助包括:桃園教養院、庭芳啟智教養院、桃園市美好基金會、桃園市幸福基金會、嘉惠啟智教養院、方舟啟智教養院、啟智技藝訓練中心、桃園市唐氏症家長協會、觀音愛心家園以及華山基金會獨居長者，期盼此次活動能讓這10家受贈的公益機構，度過溫馨、善意、愛心滿溢的中秋佳節。