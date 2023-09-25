前往主要內容
工商時報LOGO

公益彩券8月盈餘18.14億元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣彩券25日表示，112年8月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣18.14億元，其中9.07億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，惟實際撥付數將依「財政部公益彩券監理委員會組成辦法」第三條規定辦理，8.16億元分配至國民年金，0.91億元則分配至全民健康保險準備。

台彩表示，第四屆公益彩券累積政府彩券（自103年1月至112年8月底為止），盈餘達2,835.19億元，依規定分配其中50％供地方政府辦理社會福利、45％供政府補助國民年金，其餘5％則挹注全民健康保險準備。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 外資大賣聲中反手加碼「這2檔」航運股 不是長榮！

  2. 秋節前記得刷簿子！勞動部12筆蓄勢待發「集中這2天」

  3. 京元電、大聯大等14檔雙高一低股 多方買盤聚焦重心

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。