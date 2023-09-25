公益彩券8月盈餘18.14億元

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台灣彩券25日表示，112年8月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣18.14億元，其中9.07億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，惟實際撥付數將依「財政部公益彩券監理委員會組成辦法」第三條規定辦理，8.16億元分配至國民年金，0.91億元則分配至全民健康保險準備。

台彩表示，第四屆公益彩券累積政府彩券（自103年1月至112年8月底為止），盈餘達2,835.19億元，依規定分配其中50％供地方政府辦理社會福利、45％供政府補助國民年金，其餘5％則挹注全民健康保險準備。