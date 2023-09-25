元大10年IG銀行債 殖利率上看6.2％

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債券ETF買氣火熱，元大投信表示現階段布局債券主要著眼於暴力升息下價格築底所帶來的高息及未來資本利得空間，除了長天期美國公債、投資等級債ETF，近期市場焦點轉向息率更高的投資級產業債ETF，以銀行債為例，因為必要需求創造企業穩定現金流，目前能提供超過6％的高殖利率，適合追求高債息的投資人作為布局選擇。

至9月22日熱門債券ETF殖利率：20年美債約為4.7％、20年AAA-A投資級債約為5.5％，而聚焦投資級債中息率更高之銀行產業的元大10年IG銀行債(00786B)，殖利率上看6.2％，明顯高出一截。

元大投信指出，元大10年IG銀行債，除息月份為2、5、8、11月，買進後在11月即可參與高債息除息。其目前持債企業包括摩根大通(JPMorgan)、高盛(Goldman Sachs)等知名金融業龍頭公司，長年穩定經營且受各國政府高度監控，讓整個產業更加穩固。

投資級產業債聚焦特定高評級產業所發行的公司債券為主，銀行債ETF一般債券指數還要高的息率，且債券ETF領的是債息，只要發債企業不違約，都會每期固定支付債息，能提供不同於高股息ETF的領息選擇。

此外，債券ETF具有節稅優勢，因其配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣670萬元內可免稅（自然人），且因其配息來源屬於境外所得，故免繳二代健保補充保費。

偏好每季領穩定現金流的投資人，元大10年IG銀行債、元大10年IG醫療債、元大10年IG電能債皆為季配商品組合，且除息時間分開，同時佈局三檔，還能月月領債息。