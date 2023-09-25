短期不會對中國電動車徵收新關稅 歐盟：調查必須妥善進行

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歐盟委員會上週突然啟動針對從中國進口電動車的反補貼調查，或將徵收懲罰性關稅。不過，從開始調查到實際徵收新關稅仍需要很長時間。歐盟委員會副主席馬羅斯塞夫科維奇（Maros Sefcovic）解釋，為公平起見，調查必須妥善進行。

歐盟貿易專員瓦爾迪斯東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）23日表示，歐盟無意尋求與中國脫鉤，但當開放被人濫用時必須需要保護自己。有觀點認為，假如貿易戰爆發，歐洲的承受能力較為薄弱。

就在歐盟宣布針對中國電動車反補貼調查一週後，法國公布購買電動車獎勵政策的新規定，以限制中國製造的電動車從中受益。新規中補貼將根據汽車所用材料、電池類型等進行評分。也將參考汽車整個供應鏈的碳足跡。

由於中國製造所需的能源仍主要依賴煤炭，日本經濟新聞報導指出，「這套規則幾乎將自動排除所有在中國製造的車型」。根據外媒politico.eu報導，法國正是歐盟發動反補貼調查的主要推手。

值得注意的是，歐盟內部尤其德法兩個汽車大國對此反補貼調查反應不一。CAR-Center汽車研究中心主任Ferdinand Dudenhöffer 在接受第一財經採訪時強調，德國汽車工業有高達30％至40％的汽車銷往中國，受中國任何反制措施的影響也會最大。

德媒巴登報指出，用懲罰性關稅保護本土市場是錯誤的做法。主要原因是，目前中國仍是大眾、賓士等歐洲汽車製造商重要的銷售市場，強行徵收高額關稅可能引發兩國貿戰，進而使本土汽車品牌蒙受損失。

今年，中國國產電動車在歐洲的市佔率已上升至8％。歐洲官員稱，這一數字將在2025年變為15％。市佔率的快速成長主要由中國電動車相較歐洲競品存在20％左右的價格優勢所致。歐盟希望保護本土生產商免受因國家補貼而價格更低的中國產品的影響。