國際油價漲多拉回 台股2檔原油ETF下挫

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國際油價上周小跌，在台股交易的2檔原油ETF應聲下跌，惟在OPEC＋持續減產下，全球原油供需缺口仍吃緊，外銀也相繼預測今年底油價可能上探90～100美元／桶，街口投信表示，第四季在全球供需未恢復平衡前，油價仍具相當支撐。

國際原油上周小幅收跌，主因美國利率決策會議FOMC釋出高利率政策將比原先市場估計更持久，造成股債同跌與美元走強，以及短線投資人獲利了結等因素壓抑油價。

在台股交易的2檔原油ETF-期街口布蘭特正2及期元大S＆P石油等，今天股價約各下跌1.7％及0.2％多，另反向的原油ETF-期元大S＆P原油反1則上漲近0.7％。

美國能源資訊管理局（EIA）9月鑽探報告預期美國頁岩油主要產區的石油產量10月份將連續第三個月下降，至2023年5月以來的最低水平。

街口投信指出，顯示美國今年內的原油產量可能已達峰值，短期內無法再大幅增加。由於高利率環境與綠能政策長期趨勢造成產業結構改變，美國勘探和生產公司更傾向於給投資人返還資金和償還債務，而不是提高石油和天然氣產量。

街口投信分析，在OPEC＋減產持續下，全球原油供需缺口仍吃緊，預期第四季仍全球原油庫存仍持續緩降。花旗銀行上周預測今年底布蘭特原油可能突破100美元／桶，瑞銀報告也預測年底前油價在90～100美元／桶之間波動。今年第四季在全球供需未恢復平衡前，油價仍具相當支撐。