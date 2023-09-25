與中國競逐外交魅力 美國將再度主辦太平洋島國領導人峰會

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據美國之音報導，美國拜登總統本周一與太平洋島國領導人舉行第二次峰會，這是美國魅力攻勢的一部分，旨在阻止中國進一步侵入華盛頓長期以來視為自己後院的戰略地區。在為期3天的會議上，美國將宣佈對2個太平洋島嶼予以外交承認，承諾為基礎設施提供新資金，包括通過海底電纜改善互聯網連接，並招待地區領導人觀賞一場美式足球NFL比賽。

《先驅報》稱，中國在該地區的影響力可能在白宮決定舉辦第二次大平洋島國領導人峰會過程中發揮了作用。美國官員表示，此次峰會事關總統「履行他的承諾，將我們在太平洋地區的承諾和參與提升到一個新的水平」。

當被問及美中之間的競爭關係是否讓美國恢復了這種接觸時，有關官員表示，這是因素之一，「毫無疑問，中華人民共和國在這一切中發揮了一定作用。」「毫無疑問，中國在包括該地區在內的自信和影響力，一直是要求我們保持戰略重點的因素。」

他們補充道：「但我們真正關注的是向我們的太平洋島國朋友們表明，美國與志同道合的合作夥伴合作，可以提供對太平洋島國有效的可行替代方案。」

一年前，拜登在白宮與島民領導人舉行了首次峰會，並定於今年五月在巴布亞紐幾內亞再次與他們會面。但是，當時的美國債務上限危機迫使拜登縮短亞洲之行，因此該計劃被取消。

在去年與14個太平洋島國舉行的峰會上，拜登政府承諾幫助這些島國抵禦中國的「經濟脅迫」，並發表聯合聲明，決心加強雙方夥伴關係，稱他們對建立一個「民主能夠蓬勃發展的地區」有著共同的願景。

白宮表示，今年的峰會重點將集中在氣候變化、經濟增長、可持續發展、公共衛生和打擊非法捕魚等優先事項上。美國還將在峰會期間首次正式外交承認庫克群島（Cook Islands）和另一個小國紐埃（Niue）。

一位官員稱，周日在巴爾的摩，領導人們將在港口參訪一艘海岸警衛隊快艇，並聽取海岸警衛隊司令關於打擊非法捕魚的簡報。

參加該次峰會的領導人們周日還將觀賞巴爾的摩烏鴉隊（Baltimore Ravens）和印第安納波利斯小馬隊（Indianapolis Colts）之間的美式足球比賽。數十名NFL球員都有太平洋島民血統。

與中國深化關係的所羅門群島總理瑪納西·索加瓦雷（Manasseh Sogavare）將缺席此次峰會。拜登政府一名高級官員表示，美國對索加瓦雷的決定「感到失望」。

華盛頓在向所羅門群島提供大量基礎設施資金和擴大援助方面似乎沒有取得任何進展。索加瓦雷於七月訪問中國，宣佈與北京達成一項基於去年簽署的安全協議的警務協議。白宮在2022年表示，美國將投資超過8.1億美元用於援助太平洋島嶼的擴大計劃。

澳洲洛伊研究所太平洋島國項目主任梅格·基恩（Meg Keen）表示，雖然自去年峰會以來美國在該地區開設了新的大使館和美國國際開發署辦事處，但國會尚未批准這些資金。她補充說，太平洋島國「歡迎美國與該地區重新接觸，但不希望地緣政治爭端導致軍事化升級。」瓦努阿圖總理薩托·基爾曼（Sato Kilman）的辦公室告訴路透社，他也將不會參加峰會。

美國仍在就在瓦努阿圖開設大使館進行談判，但並未大幅增加與瓦努阿圖的接觸，瓦努阿圖將中國視為其最大的外部債權人。中國上個月向瓦努阿圖派遣了警務專家並簽署了警務協議。拜登政府一名高級官員表示，美國有望在明年初開設瓦努阿圖大使館，其他瓦努阿圖官員也將出席此次峰會。

斐濟對美國加強該地區存在表示歡迎，因為這將使太平洋地區「更加安全」，但位於夏威夷西南約4000公里處的最偏遠的太平洋島國吉里巴斯表示，今年計劃在中國的幫助下升級改造一個前二戰時期的簡易機場。

華盛頓今年與帕勞和密克羅尼西亞續簽了協議，允許美國獨家軍事進入這個太平洋戰略地區，但尚未與馬紹爾群島續簽協議。馬紹爾群島希望獲得更多資金來處理美國在20世紀40年代和50年代大規模核試驗的遺留問題。拜登政府一名官員表示，有信心與馬紹爾群島達成協議。