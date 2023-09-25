台經院8月製造業測驗點小彈 營建業連三升

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台經院25日公布8月製造業營業氣候測驗點為91.92點，雖然上揚但因增幅有限，研判製造業對景氣看法與上月相比維持不變。至於服務業測驗點結束先前連續三個月上揚態勢轉為下滑。另營建業測驗點則呈現第三個月上揚格局。

台經院景氣預測中心主任孫明德強調，8月三大景氣關鍵詞為二度通膨、雙率解凍、服務業逆風。他並說明，近期美國物價再度反彈，加上油價漲得又兇又猛，「二度通膨」情況浮現，蓄勢待發，對消費市場產生新一波壓力，廠商對明年景氣戒慎恐懼；而通膨就會導致升息，造成利率和匯率政策改變，就叫「雙率解凍」；外界因此對雙率有新預期，導致金融服務業壓力巨大。

孫明德也說，今年外銷出口谷底應該落在第2季，第3季起逐步好轉，雖然仍未回到正成長，但會比上半年好，下半年電子產品表現可期。但整體景氣復甦不是完全復甦，用反彈去形容比較合適，去年摔到谷底因為庫存太多，庫存慢慢去化是反彈因素之一。若要明顯復甦，要看中國大陸能不能擺脫陰霾，還有俄烏戰爭何時結束。目前反彈火苗很微弱，希望可以微持久一點。

調查結果顯示，8月製造業營業氣候測驗點為91.92點，較上月修正後91.48點增加0.44點，由於增幅有限，故研判製造業對景氣看法與上月相比維持不變。

台經院指出，在國內製造業方面，受惠於國際原油價格走高推升石化相關產品售價，加上鋼材報價亦隨著國際煉鋼原料報價拉升，傳產出口、生產與外銷訂單年減幅度均較上月縮小，使得傳產業者對當月景氣表現較上月調查相比明顯轉好，然受到電子終端需求疲弱，科技產品拉貨力道不如以往，故科技業者對當月與未來半年景氣看法仍偏向保守。

在服務業調查部分，台經院指出，8月服務業營業氣候測驗點為97.26點，較上月修正後之100.25點減少2.99點，結束先前連續三個月上揚態勢轉為下滑。台經院說，受到國內外股市表現黯淡，台股價量齊跌，影響金融相關產業表現。

在營造業部分，8月營業氣候測驗點為103.36點，較7月之98.77點上揚4.59點，呈現第三個月上揚的格局。台經院說，這是受惠於8月有多項公共工程新案陸續啟動，商辦建設熱度提高，加上未來政府建設力道仍大，故營造業看好當月與未來半年景氣表現，而不動產業雖因平均地權條例修正案對預售屋市場造成衝擊，但因部分買方轉往成屋市場，加上青年安心成家2.0政策正式上路，對於房市交易量具正面效益。