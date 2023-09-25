《基金》台股月配高息ETF又有新選擇 00934於10月中開募

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【時報記者任珮云台北報導】台股高股息ETF為今年最火熱的投資商品。中國信託投信將推出首檔台股『純』高股息加月配ETF「中信成長高股(00934)」擬定10月16日至10月18日募集。該ETF追蹤指數是「臺灣優選成長高股息指數」，集結財務體質優、股息穩定性高、股息率高的台灣上市上櫃優質個股，除息淡旺季精準卡位，打造息利並進，讓投資人存股累息更有感。

中信成長高股息精選台灣上市上櫃市值前200大或前300大但近三年平均殖利率前50名，且符合近 3個月日平均成交額 2000萬以上的50檔高股息股票，指數成分股於每年的4月及9月進行調整。此外，中信成長高股息亦將歷史填息能力前50%優先選入50檔成分股。

據臺灣指數公司近10年(2013/07-2023/07)統計，中信成長高股息(00934)所追蹤的「臺灣優選成長高股息指數」，其年化報酬率15.05%，勝過臺灣加權指數的11.93%、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數的8.33%、臺灣高股息指數的3.84%；且近五年平均股利率達7.42%，每年股利率更多數優於大盤指數及臺灣高股息指數。

中信成長高股息經理人張圭慧表示，中信成長高股息成分股主要聚焦成長性的潛力產業，包括半導體、電子零組件、電腦及週邊設備及紡織纖維等產業，投資人可一次掌握潛力產業及個股的成長趨勢。

張圭慧也提到，中信成長高股息兼具高股息與高成長二大特色，首先是採月配息機制，讓投資人月月享有配息入袋機會、資金運用更靈活；二是臺灣優選成長高股息指數每年隨台股除息淡旺季，共調整2次，4月除權息旺季著重股息累積、 9月除權息淡季搶攻資本成長，相較於同類型高股息ETF，更能精準針對台股除權息淡旺季進行調配，打造息利雙收。該基金訂定首次收益評價日為113年6月30日。