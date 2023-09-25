《國際產業》德國救房市 無限期擱置隔熱高標

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國經濟部長哈貝克(Robert Habeck)說，德國政府已經決定無限期擱置一項較為嚴格的建築隔熱標準，以協助支援近況不佳的房地產和建築業。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)將在本周與房地產業者進行高峰會，討論如何拯救房市。

此前業者一直呼籲要廢除該隔熱標準，稱此措施將帶給建商鉅額的成本，為低迷的房地產帶來更多壓力。

哈貝克在接受路透訪問時說，高利率和高通膨對營建業者都是沉重負擔，目前的隔熱標準是「可以等待一下」。該新標準將不會在目前的立法會期導入。

德國官方在上周五公布數據，第二季房價出現創紀錄的跌幅，為年減9.9%。同樣在上周公布的數據，德國七月批准的建案許可數，為年減31.5%，突顯出房地產市場面臨嚴峻的市況。

近年隨著數百萬的民眾或難民湧入，德國人口出現增長，政府希望每年可以興建40萬個新公寓，但是進展困難。

在後疫情時期，美國商用不動產疲弱，辦公樓仍然空蕩蕩無人進駐。瑞典最大房產開發商SBB面臨瓦解。中國也有多個房產開發商出現債務危機，讓全球開始關注房地產危機。

德國房產業者此前一直呼籲政府提出援助措施，包括廢除房地產交易銷售稅，以及由政府出面支援的貸款計畫，協助借款人能避開高利率的影響。