陸國安部：美人計、高薪兼職、網路聊天都可能是境外間諜陷阱

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大陸持續強化「反間諜」，大陸國安部25日發文指出，網路低息貸款、美女交友、網上高薪兼職等手法，都是境外間諜機關慣用的手法，呼籲大陸民眾要提高警惕、擦亮雙眼，認清境外間諜情報機關陷阱，避免誤入歧途，危害國家安全。

文章舉例，小軍是一名退伍軍人，因沉溺網路賭博欠下巨額債務。為償還賭債，他開始尋找網貸，與假扮為網貸公司經理的境外間諜情報機關人員「龍哥」結識。得知小軍退伍軍人身份後，龍哥表示，只要小軍出示退役證明，就可以無息貸款，如果能提供部隊涉密資訊，不僅能還清債務，還能迅速致富。

聽了龍哥編織的發財夢，小軍決定鋌而走險，將自己服役期間所掌握的軍事秘密悉數告知對方。最終，小軍向龍哥出賣國家祕密一案被大陸國家安全機關及時破獲。

此外，還有所謂「美人計」。文章稱，家住某重要涉密單位附近的小劉，熱衷於網上交友。某天，在像往常一樣，通過手機在網路結識一名美女。該美女熱情地與小劉打招呼，並發給他一些衣著暴露的照片。為博取美女好感，小劉按對方要求，對家附近的重要單位進行了拍照測繪。很快，大陸國家安全機關發現了小劉的不法行為，迅速採取行動將其抓獲。經查，美女的真實身份是境外間諜情報機關人員。

文章還舉例， 小王是軍工企業的一名技術人員，由於家庭經濟緊張，萌生網路兼職想法，在招聘網站發布求職資訊。小王特意在個人訊息強調自己在軍工企業工作。不久後，某境外諮詢公司高薪聘其為顧問。小王很快迷失自我，喪失了底線，抱著一夜暴富等心態，向對方出賣軍事秘密，最終被及時抓獲。

另外，還有透過「聊天」方式刺探機密。文章說，小張是航空製造行業的工作人員，因專業領域和興趣愛好，在多個社群軟體中加入了數個航模同好群。群聊過程中，小張無意間透露了自己從事航空製造業的資訊。一名網友馬上主動聯繫小張，雙方開始頻繁互動。

一段時間後，對方向小張索要了航展大會上的新型飛機照片。收到照片後，對方又進一步要求小張拍攝單位內部照片。此時的小張幡然醒悟，向大陸國家安全機關進行舉報。