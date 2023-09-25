大陸對3印度運動員發放「另紙簽證」 亞奧理事會展開調查

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據美國之音報導，亞洲奧林匹克理事會（OCA）代理主席拉賈．蘭迪爾．辛格周日表示，亞奧理事會和亞運會組織者正在調查3名印度運動員因簽證問題而無法參加杭州亞運會的問題。杭州亞運會已經於23日開幕，上述3名印度運動員已經失去參賽機會。

辛格在杭州舉行的新聞發佈會上表示，「亞奧理事會肯定正在對此進行調查」，組織者和政府也正在對此進行調查。「由於這是一個外交問題，他們正在調查。讓我們看看，希望能有個好的結果。」

報導稱，印度外交部表示，這3名來自阿魯納恰爾邦的武術運動員獲得的是「另紙簽證」，又稱「裝訂簽證」，而不是蓋章簽證。印度不接受有效的裝訂簽證。這3名選手是尼亞曼．旺蘇（Nyeman Wangsu）、奧尼盧．特加（Onilu Tega）和梅彭．蘭古（Mepung Lamgu），她們都是武術選手，都來自阿魯納恰爾邦。這個地區被北京稱為「藏南地區」。儘管她們已獲得亞運會組委會批准而擁有參賽資格，但卻無法下載相關的旅行文件。

報導稱，印度對中國大陸有意和有選擇性地阻礙印度運動員入境參賽提出了強烈抗議，稱「中國的行動違反了亞運會的精神和管理運動員行為的規定，這些規定明確禁止歧視會員國的運動員。」除了強烈抗議外，印度體育部長阿努拉格．塔庫爾因中國大陸有針對性和預謀性地歧視阿魯納恰爾邦的印度運動員，拒絕為她們頒發認證並允許她們前去參加第19屆亞洲運動會，而取消了前往中國大陸參加亞洲運動會的計劃。

印度外交部發言人阿林達姆．巴格奇（Arindam Bagchi）譴責了中國大陸的決定，並表示「印度堅決反對基於居住地和種族而對印度國民進行區別對待。」

中國大陸政府否認印度的指責，中國大陸外交部發言人毛寧在22日的新聞發佈會上表示：「作為東道國，中國歡迎各國運動員持合法證件來杭州參加亞運會。中國政府從不承認所謂『阿魯納恰爾邦』，藏南地區是中國領土的一部分。」

亞奧理事會道德委員會主席魏紀中22日在杭州向記者表示，中國大陸沒有拒絕運動員入境。他說，中國大陸政府曾向這3位印度女性運動員提供與護照一道使用的「另紙簽證」，但是此舉遭到這3位運動員的拒絕，因為這有異於其他印度運動員使用運動員登記卡就可以入境的安排。

報導稱，以散頁紙發放簽證的做法被視為中國大陸挑戰印度對阿魯納恰爾邦擁有主權的方式。阿魯納恰爾邦位於中印邊境附近，北京稱其為西藏的一部分。新德里強烈否認這一說法，稱阿魯納恰爾邦一直是印度的一部分。

1962年，北京和新德里在有爭議的喜馬拉雅邊境爆發了一場戰爭，此後兩國關係一直不穩定。2020年，一場導致20名印度軍人和4名中國大陸軍人死亡的邊境衝突導致兩國關係急劇惡化。