《鋼鐵股》豐興盤價5連平、後市未明 建商詢價轉積極

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【時報記者葉時安台北報導】豐興(2015)周一(9月25日)開出本周內銷盤價，受到國際原料行情持平延續，國內鋼筋平盤、廢鋼平盤，盤價連五平；型鋼產品亦平盤，並已連續14周持平。受到大陸降準政策利多加持，卻不敵房地產弱勢需求，鐵礦砂震盪劇烈收跌，豐興表示，國內廢鋼受國際原料持平而盤價持續走平。鋼筋方面，月初買盤進場，各廠均有相當訂單進帳，上周原料市場持平，後勢方向未明，盤商客戶未明顯急於出手購料；惟上周營建業者詢價購買態度轉趨積極，市場尚維持樂觀溫度。

豐興本周盤價五連周持平，鋼筋價格每公噸為1.97萬元，廢鋼收購價在每公噸1.13萬元，型鋼也持續持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持續持平至每公噸375美元，雖然上周日本當地收購價持穩，但亞洲成品需求仍弱，因此交投清淡。國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價也持平為每公噸372美元，已連續四周平盤，因國際需求清淡，但美廢收集成本高，海運費提高支撐出口價格，成本支撐下，下檔有撐，因此美廢本周報價持平。

澳洲鐵礦砂也由每公噸125.4元轉小跌至123美元，受到大陸降準政策利多加持，卻不敵房地產弱勢需求，鐵礦砂周中上下震盪劇烈，全周下跌2.4美元收在每公噸123美元，螺紋鋼亦持穩無力翻轉下跌。