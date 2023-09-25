防非洲豬瘟入侵 陳駿季赴台北郵件處理中心視察

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非洲豬瘟中央災害應變中心25日表示，中秋節將至，根據往年經驗，也是境外含肉月餅等動物產品以快遞及郵包違規輸入的高峰期。今年以來又有新加坡、波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞和瑞典等國家淪陷成為非洲豬瘟疫區，我國亦持續在查獲違規輸入豬肉產品中檢驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性案件，在在顯示非洲豬瘟國際疫情仍未趨緩，且有擴散趨勢，入侵我國風險仍高，不可輕忽。

農業部代部長陳駿季25日前往台北郵件處理中心，視察關務署進口國際郵包X光機查驗及農業部防檢署檢疫作業，陳駿季提醒邊境各部會同仁嚴防非洲豬瘟入侵，特別要求同仁提高警覺，務必落實執行查驗工作，並感謝邊境把關各CIQS相關部會過去地努力及協助，同時期勉各單位同心協力，發揮整體防疫戰力阻絕非洲豬瘟疫情入侵。

為防止非洲豬瘟疫情藉由國際郵包寄送之豬肉產品傳入我國，農業部去年公告實施違規郵包裁罰措施，首次查獲輸入人將處20萬元罰鍰，第二次將處新台幣100萬元，以加強對國際郵包夾帶豬肉產品之管理，這項措施自去年5月20日開始實施後截至今年8月31日已裁罰7案12件。應變中心籲請民眾提醒國外親友不要郵寄豬肉產品至台灣，以免受罰。

陳駿季特別提醒全民防疫，中秋佳節將近，各相關部會已做好各項準備，確保防疫不打烊，並呼籲民眾千萬不要在跨境電商購買境外肉製品寄送回台，共同防杜境外動物傳染病傳入，維護得來不易之防疫成果。