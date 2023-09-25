《半導體》明年營運重返成長 雍智量增穩揚

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】半導體測試介面廠雍智科技(6683)預期產業景氣將在2023年下半年落底，對2024年營運恢復成長審慎樂觀。雍智股價22日下探186.5元的近5月低點後回神收紅，今（25）日開高後在買盤敲進下量增穩揚3.16％至196元，臨近午盤維持近2％漲勢。

雍智受客戶遞延部分後段測試載板訂單、業外匯兌轉虧影響，2023年上半年合併營收7.17億元、年減5.22％，稅後淨利1.68億元、年減22.96％，每股盈餘（EPS）6.24元，均為近3年同期低，毛利率49.64％、營益率29.45％，分創同期新低及近6年同期低。

雍智8月自結合併營收1.15億元，月增0.28％、回升至近4月高點，仍年減14.34％、為近4年同期低。累計前8月合併營收9.48億元、年減7.27％，續處近3年同期低、仍創同期第三高。

雍智日前法說時指出，今年公司新接案狀況仍然不錯，但客戶明顯較審慎觀望市況，對後續拉貨進度有所遞延，使公司未感受到第三季需求明顯回溫。由於拉貨需求狀況不明，無法判斷下半年營運是否較上半年轉強。

不過，雍智預期第三、四季將是此波產業景氣循環谷底，透露近期感受到客戶對明年庫存去化、新產品應用等布局轉趨積極，並設法透過既有技術結合人工智慧（AI）相關應用，看好可望大量出現在生活中，相關需求不會泡沫化，對明年營運成長審慎樂觀。

雍智預期前段晶圓探針卡測試載板成長動能後市仍較強，儘管包括外購探針頭（Probe Head）的產品毛利率較低，今年整體毛利率目標維持約50％、期盼明年營運表現優於今年，並看好車用產品需求今年及未來幾年均可望穩健成長。