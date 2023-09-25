蛋價漲 農業部：尊重市場、會調節年底供需

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（中央社記者張雄風台北25日電）農業部今天表示，對於雞蛋漲價，尊重市場機制，進口雞蛋會嚴格把關；針對年底雞蛋調度也做好準備，用現在的庫存進行產量調節，政府一定會把關食安，讓民眾吃得到也買得到蛋。

蛋商公會昨天表示，民眾對進口蛋有疑慮導致本土蛋需求量增，但在產蛋率未提升情況下，今天起雞蛋每台斤批發價由新台幣53元漲至55元；產地價於28日由43.5元漲至45.5元。

農業部代理部長陳駿季提到，專案進口雞蛋是彌補國內生產量不足，目前國內生產還足以維持供需；雞蛋漲價仍尊重市場機制，但對於進口雞蛋一定會持續嚴格把關，確保民眾沒有健康疑慮。

陳駿季說，近期有人特地用不實訊息污蔑進口雞蛋，讓消費者產生疑慮，農業部也會持續與外界溝通；針對年底雞蛋調度也會做好準備，用現在的庫存進行產量調節，對於食安，政府一定會把關，讓民眾吃得到蛋也買得到蛋。

陳駿季指出，未來進口雞蛋會希望是從東南亞，如泰國，或是澳洲等，配合國內生產，能確保所有民眾都吃得到蛋。

陳駿季針對非洲豬瘟應變視察台北郵件處理中心並接受媒體聯訪。

台北市衛生局要求中央畜產會提交巴西進口蛋流向資料，市長蔣萬安日前表示，若期限未交將會開罰。

陳駿季表示，北市曾2次行文、3次與畜產會人員到現場了解雞蛋流向；北市府是要求所有標錯的巴西雞蛋要全面下架，目前畜產會掌握所有錯標的巴西雞蛋已經完全下架，同時相關資料也提供給台北市政府。

陳駿季指出，北市府並要求提供不同國家來源雞蛋的資料，畜產會會全力配合；如果北市府有查到錯標、流用的部分，相信畜產會會本於任務和職責來辦理。

陳駿季指出，目前約有260萬顆的雞蛋已經銷毀，剩下5170萬顆左右，都已儲存在畜產會的倉庫中，等待地方政府查驗完畢；現已規劃相關銷毀機制，一定會預先公告相關網站，每一批銷毀也會向外界說明，讓大家放心雞蛋的流向。

陳駿季強調，未來雞蛋銷毀會進入農業多元循環利用，最主要是以堆肥為主，基本原則是「人不能吃的，也不會進入到貓狗的飼料中」，所以目前並沒有規劃將到期的雞蛋轉為飼料。