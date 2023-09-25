「電子紙」發明人 Barrett 助安盛生搶攻百億美元美國女性健康市場

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安盛生（6734）25日宣布，「電子紙」發明人 Barrett Comiskey將擔任策略發展顧問，協助推動安盛生科PixoTech的應用，搶攻百億美元美國女性健康市場。

榮登美國國家發明家名人堂、被譽為「電子紙之父」的Barrett，畢業於MIT 麻省理工學院。他發明了電子紙的技術並共同創辦了E-Ink，徹底改變了新世代的閱讀體驗，目前已應用在超過 10 億台的電子書及其他設備上。Barrett看好安盛生科的PixoTech技術平台，透過智慧型手機的顯示器及鏡頭，搭配機器視覺來達成即時的健康檢測，將在後疫情時代開啟居家檢測的商業大門。

其中，女性健康領域於疫情期間在美國和歐洲快速發展；美國女性健康市場的規模在 2022 年達到了 209.2 億美元，預計將在 2023-2030 年間以年複合增長率 4.04％ 的速度增長。女性科技的新創公司，亦如雨後春筍般冒出；如美國新創Modern Fertility，在初步獲得消費市場認可後，即於2021年以2.25 億美元被Ro收購。

而安盛生的Eveline 伊必測排卵檢測產品已於美國、歐洲和亞洲推出；並在越南搭配專業顧問服務，幫助超過20,000對夫婦一同走過智慧備孕的旅程，成功開拓出新的女性健康照護商業模式。而Barrett認為，透過新的策略合作模式與定位，安盛生的女性健康產品有機會為此市場再注活水。

安盛生董事長陳彥宇表示，安盛已在技術與產品累積深厚基礎，得以跨足整合式的服務、並為AI賦能的智慧健康做好準備。下一階段的成功仰賴加速的商業策略與合作，期待借重Barrett過去將革命性創新產品導入市場的經驗，以及接軌國際策略合作資源的網絡，成為擘劃及開展美國市場的一大助力!