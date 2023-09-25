不只00929 八大官股還抄底「這6檔」債券ETF

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】美國政府10/1恐再次停擺，讓美債殖利率上周四（9/21）一度衝高，重挫債券ETF價格。不過8大官股無懼美國政府關門危機，周五進場抄底大撿甜甜價，一天之內買超前十檔當中竟有6檔債券ETF，其中買最多的是近日破底的元大美債20年（00679B），一共買進7,584張，居買超冠軍。

台股上周大跌576.44點，跌破半年線支撐，國家隊8大官股連買5天共245.2億，在積極護盤之下，今（9/25）台股開盤果然止跌反彈。

8大官股上周五買超前十名當中有6檔債券ETF，分別是排名第一的元大美債20年7,584張，第三名統一美債20年5,038張，第五名元大美債20正2共4,074張，第六名元大投資級公司債3,833張，第八名國泰20年美債3,634張，第九名中信高評級公司債3,520張。

過去復華台灣科技優息（00929）是8大官股買超常勝軍，但周五並未列在買超前十名名單中，引發網友熱議「美債抄底」、「開始買債囉」、「如果債倒了，八大也差不多要倒了，各種債全要了」、「美債真的套死我」、「買短債的都賺吧…買長債的才賠」、「蒿吐露絲」。

若以單周來看，00929仍是買超冠軍無庸置疑，全周買超78,502張，另外3檔高股息也入榜，分別為群益台灣精選高息48,332張、國泰永續高股息21,555張、元大高股息9,927張，總計4檔高股息ETF吃貨15萬8316張，另外元大美債20年及統一美債20年也分別擠上榜。

上周8大買超前十名分別為：復華台灣科技優息78,502張、群益台灣精選高息48,332張、國泰永續高股息21,555張、元大美債20年15,715張、台積電14,912張、統一美債20年11,249張、元大高股息9,927張、中鋼9,811張，台泥9,705張、聯電9,524張。

上周8大賣超前十名分別為：元大台灣50反1共66,590張、中華電4,687張、鑽石投資4,607張、中信中國50正2共4,189張、兆豐金3,226張、期街口布蘭特正2共3,221張、理銘3,097張、興富發3,007張、華通3,005張、東元2,891張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。